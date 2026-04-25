Szeremeta odpadła, ale i tak jest worek medali dla Polski podczas PŚ

W brazylijskim Foz do Iguacu odbywają się zawody Pucharu Świata w boksie olimpijskim. W czwartek 23 kwietnia w ringu pojawiło się sześcioro Biało-Czerwonych. Statystyka dla nas była zupełnie niekorzystna - wszyscy przegrali swoje pojedynki.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Medalowe zdobycze Polaków

Kolejnego dnia między linami ujrzeliśmy występy piątki naszych reprezentantów, wśród których znalazła się Aneta Rygielska, aktualna wicemistrzyni świata z Liverpoolu w 2025 roku w kategorii do 60 kg. 30-latka w swoim pojedynku zmierzyła się z pochodzącą z Kosowa Donjetą Sadiku. Choć po dwóch rundach bliżej zwycięstwa była rywalka, to Polka zdołała odwrócić losy pojedynku i wygrać go w stosunku 3:2 (29-27, 29-27, 28-28, 27-29, 27-29).

W sobotnim półfinale 30-latka zmierzyła się z reprezentantką Kazachstanu, Wiktoriją Grafiejewą. Nasza zawodniczka nie miała w tej walce "swojego dnia", co skrzętnie wykorzystała Kazaszka, nie oddając jej choćby jednej rundy - 0-5 (27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30). Wobec tego dla Rygielskiej jako "pocieszenie" pozostał brązowy medal imprezy.

Ten sam krążek na szyi zawiesi również Barbara Marcinkowska. Polka w kategorii do 70 kg przegrała w półfinale z wicemistrzynią olimpijską, Chinką Liu Yang 0-5 (27-30, 28-29, 27-30, 28-29, 28-29).

Dwa finały z Polakami

Do wielkiego finału awansowała natomiast 19-letnia Emilia Koterska, która pokonała Żibek Żaraskyzy 5-0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Młodzieżowa mistrzyni Europy w walce o złoto zmierzy się z Norweżką Sofią Sorensen. Ten pojedynek odbędzie się w niedzielnej sesji popołudniowej - od godziny 16:00.

Śladami Koterskiej poszedł również Damian Durkacz, który rozprawił się z Makana Traore, także w stosunku 5-0 (30-26, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28).

W ringu w sobotni wieczór zaprezentuje się także Mateusz Urban. Polak występujący w kategorii do 75 kg awansował do półfinału po tym, jak jego rywal Marian Alexandru nie przystąpił do walki z powodu kłopotów zdrowotnych.