Hiszpanie zachwyceni tym, co zrobił Lewandowski. "Prawdziwy środkowy napastnik"

FC Barcelona coraz bliżej mistrzostwa Hiszpanii. Przewaga Dumy Katalonii w ligowej tabeli nad drugim Realem Madryt wynosi już jedenaście punktów. W 32. kolejce podopieczni trenera Hansiego Flicka dopisali sobie trzy punkty, dzięki zwycięstwu 2:0 z Getafe. W końcówce pierwszej połowy gości na prowadzenie wyprowadził Fermin Lopez, w 74. minucie wynik podwyższył Marcus Rashford, asystę przy tym trafieniu zanotował Robert Lewandowski.

Oto jak hiszpańskie media oceniły występ Lewandowskiego...

To było niezwykle trudne spotkanie dla Roberta Lewandowskiego, Getafe to jeden z najlepszych zespołów La Liga jeżeli chodzi o grę w defensywie. Polak ostatecznie nie potrafił znaleźć drogi do siatki bramki strzeżonej przez Davida Sorię, jednak zanotował asystę przy golu Marcusa Rashforda. Występ kapitana reprezentacji Polski spotkał się z dobrym odbiorem w hiszpańskich mediach. Na 7 Lewandowskiego ocenił dziennik "Sport".

"Miał kilka momentów, w których inteligentnie kontrolował piłkę, utrzymując płynność gry swojej drużyny. Udzielił również świetnej pomocy Rashfordowi precyzyjnym, długim podaniem. Wykazał się odpornością i zagrał jak prawdziwy środkowy napastnik w bardzo trudnej sytuacji, choć nie miał zbyt wiele swobody w poruszaniu się między środkowymi obrońcami" - komentuje dziennik "Sport".

Bardzo pozytywnie grę Lewandowskiego ocenił też dziennik "Mundo Deportivo". Polak został określony jako "wojownik".

"Wojownik. Stoczył sporo potyczek ze środkowymi obrońcami Getafe. Dwukrotnie uderzył głową i niemal trafił do siatki." - pisze dziennik "Mundo Deportivo".

To druga asysta Roberta Lewandowskiego w bieżącym sezonie La Liga, kapitan reprezentacji Polski ma również na koncie dwanaście bramek. Szanse na kolejne trafienia będzie mieć 2 maja, Barcelona zagra wówczas na wyjeździe z Osasuną.