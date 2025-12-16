Legenda KSW z sensacyjną propozycją cztery dni przed galą. Nie wahał się ani chwili

Artur Ostaszewski już wcześniej konsultował walkę dla Marcina Różalskiego ze współwłaścicielem federacji KSW. Zgodę na nią wyrazić musiał jedynie nadawca, czyli Canal+. Menadżer "Różala" zjawił się w jego domu i przedstawił mu propozycję.
Ta okazała być się z kategorii "nie do odrzucenia". Legendarny zawodnik sztuk walki, mający na koncie 21 walk w KSW (7-4-1), który był niezwykle zaskoczony tym, co przekazał mu Ostaszewski i dopytywał, z kim zmierzy się podczas gali XTB KSW 113 w łódzkiej Atlas Arenie. - Ile mam czasu na odpowiedź? - pytał "Różal" - Jakieś siedem sekund - odparł ze śmiechem menadżer.
Po chwili obaj panowie przybili piątkę, czym przypieczętowali decyzję Różalskiego o powrocie do klatki. Nazwiska rywala legendarnego zawodnika nie poznaliśmy. - Ostaszewski zaznaczył, że przekaże je "Różalowi" po zakończeniu nagrania. - Na filmiku widać, że te emocje są świeże i nieudawane - mówił w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" menadżer zawodnika.
Cały dochód z walki, którą za kilka dni stoczy legenda KSW, trafi na "Różaland", czyli miejsce, w którym zamieszkuje Różalski. Tam opiekuje się zwierzętami, a obecnie prowadzi zbiórkę pieniędzy na wykup ziemi dla koni.
- Szukaliśmy z Maćkiem Kawulskim różnych pomysłów. Maciek stwierdził, że zamiast szukać rozwiązań nowatorskich - od czego jest "Różal"? Od walczenia. Wymyśliliśmy taką konstrukcję, w której cały budżet na tę walkę pójdzie prosto na zbiórkę na pomagam.pl - zdradził Ostaszewski i dodał, że samemu zawodnikowi bardzo zależy na tym, żeby doprowadzić zbiórkę do końca.
- Marcin bardzo to przeżywa. Trzeba to szybko zorganizować, a kwota jest duża - 1,5 miliona złotych do zebrania, z czego zebrane jest około połowy. Drugą trzeba było szybko wygenerować. Dużą kwotę na zbiórkę przekaże KSW wraz z Canal+. Dziękuję Maćkowi Kawulskiemu za chęć pomocy, szczere serce, za klasę, którą w sobie nosi i za otwartą głowę - mówił menadżer "Różala".
Marcin Różalski wraca do KSW po trzech i pół roku. W czerwcu 2022 roku na gali KSW 71 przegrał przez TKO w formule kickboxingu z Errolem Zimmermanem.
- Szczytna idea, fajny pomysł, szybkie działanie, pełna konspiracja i na koniec wielka decyzja Marcina, który zdecydował się wejść do klatki. Czekamy na ostateczne potwierdzenie z C+ i działamy - podsumował Ostaszewski.