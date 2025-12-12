To będzie przełom. Rewolucyjny pomysł Trumpa staje się faktem. "Największe w historii"

- Będziemy mieli walkę UFC w Białym Domu - mówił 4 lipca Donald Trump. To wydarzenie ma być częścią obchodów 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych (podpisania Deklaracji Niepodległości), a właśnie prezydent ujawnił kolejne informacje.

Donald Trump szykuje galę UFC w Białym Domu. To będzie dla niego wielkie święto

Z zapowiadanej przez 79-latka walki zrobiła się cała gala. Wiadomo, na kiedy ją zaplanowano. - To będzie 14 czerwca (2026 r. - red.) - zapowiedział polityk w rozmowie z dziennikarzami na 48. gali Kennedy Center Honors. Ta data jest dla niego wyjątkowa z dwóch powodów - wtedy przypada Dzień Flagi USA oraz jego 80. urodziny.

Trump podgrzewa atmosferę przed wydarzeniem. - Budują arenę, wielki Dana White (szef UFC - red.) buduje arenę. Będzie osiem lub dziewięć walk o mistrzostwo. Największe pojedynki w historii. Każda walka o mistrzostwo, każda będzie z tych legendarnych. Obecnie wstrzymuje walki, aby za sześć miesięcy można było je zrobić. Myślę, że to będzie niesamowite - zapowiedział.

Donald Trump odsłania kulisy gali UFC w Białym Domu. "Wiele osób się zgłasza"

Czego jeszcze można się spodziewać? - Będzie 5-6 tysięcy naprzeciwko głównego wejścia do Białego Domu. A z tyłu będzie 100 tys. ludzi będzie oglądać galę na 8-10 wielkich ekranach. To będzie ekscytujący wieczór, wiele osób zgłasza się do UFC po bilety - podsumował.

Najbliższa gala UFC, o numerze 324, odbędzie się 24 stycznia 2026 r. w Las Vegas.

