Sensacyjny powrót Joanny Jędrzejczyk?! "Jestem pierwsza w kolejce"

Joanna Jędrzejczyk od nieco ponad trzech lat pozostaje na sportowej emeryturze. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zakończyła karierę po przegranej walce z Chinką Zhang Weili na UFC 275. Obecnie mieszka w Las Vegas i wciąż pozostaje blisko wielkiego sportu. Udziela się m.in. w branży menedżerskiej. Pomogła rozwinąć kariery Roberta Ruchały i Jakuba Wikłacza. A czy sama miałaby ochotę wrócić jeszcze do oktagonu?
Sama zainteresowana była o to pytana w podcaście "On Paper with Anthony Smith" i rozbudziła w kibicach pewne nadzieje. - Jestem bardzo szczerą osobą. Jestem bardzo transparentna. Dziś rano powiedziałam Jenny - mojej menedżerce i mojej dobrej przyjaciółce, że bardzo chciałabym walczyć. Powtarzam to od trzech lat, odkąd przeszłam na emeryturę, ale chcę być wierna swojej decyzji - odpowiedziała.
Jędrzejczyk po pas UFC sięgnęła w 2015 r. Później pięć razy go obroniła. Polka należy także do Galerii Sław UFC, dlatego jej ewentualny powrót z pewnością wzbudziłby olbrzymie zainteresowanie. Jest jednak jeden problem. - Nie będę kłamać. Mam 38 lat i trudno mi konkurować z dziewczynami, które mają po 28 - przyznała Jędrzejczyk. - Ale myślę, że nadal byłabym dobra w niektórych aspektach. Więc jest ciężko - dodała.
Prowadzący rzucił więc dość nietypowy pomysł. Zapytał, czy wystąpiłaby w walce o kobiecą wersję pasa BMF (best motherfu***r., czyli dla największego skur****a - red.). W 2019 r. po raz pierwszy o taki pas zmierzyli się ze sobą Jorge Masvidal oraz Nate Diaz. Obecnie należy on do Maxa Hollowaya. Jędrzejczyk zareagowała na propozycję z wielkim entuzjazmem. - Chętnie wrócę na taką walkę. Właściwie jestem pierwsza w kolejce - śmiała się.
Na koniec zwróciła się z nietypowym apelem do innych zawodników MMA. - Jeśli chcecie przejść na emeryturę i jesteście zdrowi, to zastanówcie się dwa razy. To trudne. Trudno to przełknąć. Założę się, że będę tęsknić za tym sportem na zawsze - stwierdziła.
