Sensacyjny powrót Joanny Jędrzejczyk?! "Jestem pierwsza w kolejce"
- Bardzo chciałabym walczyć. Powtarzam to od trzech lat - wyznała Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC trzy lata temu zakończyła sportową karierę. Mimo to nie ukrywa, że tęskni za rywalizacją. Czy zatem możliwy jest jej powrót do MMA? Okazuje się, że jest coś, co mogłoby ją do tego skłonić. - Chętnie wrócę na taką walkę. Właściwie jestem pierwsza w kolejce - mówiła. O co takiego chodzi?
Joanna Jędrzejczyk
https://www.youtube.com/watch?v=MCjbOfpezLE

Joanna Jędrzejczyk od nieco ponad trzech lat pozostaje na sportowej emeryturze. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zakończyła karierę po przegranej walce z Chinką Zhang Weili na UFC 275. Obecnie mieszka w Las Vegas i wciąż pozostaje blisko wielkiego sportu. Udziela się m.in. w branży menedżerskiej. Pomogła rozwinąć kariery Roberta Ruchały i Jakuba Wikłacza. A czy sama miałaby ochotę wrócić jeszcze do oktagonu?

Jędrzejczyk wróci do oktagonu? Jasna deklaracja. "Nadal byłabym dobra"

Sama zainteresowana była o to pytana w podcaście "On Paper with Anthony Smith" i rozbudziła w kibicach pewne nadzieje. - Jestem bardzo szczerą osobą. Jestem bardzo transparentna. Dziś rano powiedziałam Jenny - mojej menedżerce i mojej dobrej przyjaciółce, że bardzo chciałabym walczyć. Powtarzam to od trzech lat, odkąd przeszłam na emeryturę, ale chcę być wierna swojej decyzji - odpowiedziała.

Jędrzejczyk po pas UFC sięgnęła w 2015 r. Później pięć razy go obroniła. Polka należy także do Galerii Sław UFC, dlatego jej ewentualny powrót z pewnością wzbudziłby olbrzymie zainteresowanie. Jest jednak jeden problem. - Nie będę kłamać. Mam 38 lat i trudno mi konkurować z dziewczynami, które mają po 28 - przyznała Jędrzejczyk. - Ale myślę, że nadal byłabym dobra w niektórych aspektach. Więc jest ciężko - dodała.

Zaskakująca propozycja dla Jędrzejczyk. Taka była jej reakcja. "Pierwsza w kolejce"

Prowadzący rzucił więc dość nietypowy pomysł. Zapytał, czy wystąpiłaby w walce o kobiecą wersję pasa BMF (best motherfu***r., czyli dla największego skur****a - red.). W 2019 r. po raz pierwszy o taki pas zmierzyli się ze sobą Jorge Masvidal oraz Nate Diaz. Obecnie należy on do Maxa Hollowaya. Jędrzejczyk zareagowała na propozycję z wielkim entuzjazmem. - Chętnie wrócę na taką walkę. Właściwie jestem pierwsza w kolejce - śmiała się.

Na koniec zwróciła się z nietypowym apelem do innych zawodników MMA. - Jeśli chcecie przejść na emeryturę i jesteście zdrowi, to zastanówcie się dwa razy. To trudne. Trudno to przełknąć. Założę się, że będę tęsknić za tym sportem na zawsze - stwierdziła.

