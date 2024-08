Stadion Narodowy nie wytrzymał. Potężne gwizdy na Fame MMA 22

Turniej ośmiu zawodników to nowość z okazji Fame MMA 22 na Stadionie Narodowym. Freak fighterzy rywalizowali w systemie pucharowym o wielkie pieniądze. Za sam start otrzymywali po 100 tys. złotych, za każde zwycięstwo dostawali po kolejne 100 tys. złotych poza wygraną w finale, wartej aż 700 tys. złotych. To oznaczało, że zwycięzca turnieju miał otrzymać łącznie równy milion!

Tańcula pokonał Alana. Gwizdy na Narodowym. Znamy półfinalistów turnieju Fame MMA 22

Turniej, w którym każda walka w klatce rzymskiej trwała po ledwie pięć minut, rozpoczął się od starcia zawodników "z przeszłością". Arkadiusz Tańcula jednak stosunkowo łatwo pokonał Alana Kwiecińskiego, szybko go sprowadzając do parteru i otrzymując go tam praktycznie do samego końca, co jakiś czas go obijając. Ostatecznie walkę Tańcula wygrał jednogłośnie na punkty. Postawa Kwiecińskiego to wielkie rozczarowanie. Zawodnik był bardzo bierny, w pewnym momencie kibice zgromadzeni na Stadionie Narodowym nie wytrzymali. Gdy "Alanik" leżał w parterze, na trybunach rozległy się potężne gwizdy.

Więcej emocji było w starciu Piotra "Tybori" Tyburskiego z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim. Na początku więcej z walki miał Gromadzki, ale nieudanie próbował założyć "gilotynę". Później dominował już Tyburski, którego zwycięstwo także widzieli sędziowie.

Na pełnym dystansie walczyli także Kamil "Taazy" Mataczyński i Grzegorz "Greg" Gancewski. Niestety, już pierwsza akcja doprowadziła do kontuzji prawej nogi Gancewskiego, który ledwo był na niej stać. Tak nie dało się wygrać walki i Mataczyński doskonale o tym wiedział. Spokojnie kontrolował walkę, ale też nie robił wiele, by dodatkowo uszkodzić rywala. Zwyciężył na punkty.

W ostatnim ćwierćfinale wystąpił rezerwowy w miejsce Piotra Szeligi (wycofał się po kolejnej aferze z "Boxdelem" wywołanej przez Sylwestra Wardęgę) Damian „The Karpi" Kasprzak, chłopak innej freak fighterki Wiktorii Jaroniewskiej, którego rywalem był Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. Kasprzak wskoczył do karty w ostatniej chwili i to było widać w klatce, bo został zdeklasowany przez "Wiewióra", który od początku do końca był wyraźnie lepszy od przeciwnika, kilkakrotnie sprowadzając go do parteru. Wiewiórka wygrał na punkty.

W półfinałach Arkadiusz Tańcula zmierzy się z Piotrem "Tyborim" Tyburskim, a Kamil "Taazy" Mataczyński z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

półfinały

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice)

Maciej "Kieras" Bandurski vs Dawid "Crazy" Załęcki (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał na punkty z Damianem „The Karpi" Kasprzakiem (MMA)

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał na punkty z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał na punkty z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim (MMA)

Arkadiusz Tańcula wygrał na punkty z Alanem Kwiecińskim (MMA)

Karta wstępna: