Kiedy walka Fury - Usyk? Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Tyson Fury kontra Ołeksandr Usyk - na tę walkę od dawna czekają kibice na całym świecie. Jej zwycięzca stanie się bowiem niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Brytyjczyk posiada pas federacji WBC, a Ukrainiec panuje w federacjach IBF, WBA i WBO. Ostatnim posiadaczem wszystkich pasów królewskiej kategorii był Lennox Lewis (1999 - 2000).

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

Kiedy walka Tyson Fury - Ołeksandr Usyk? Gdzie obejrzeć? Jaki koszt PPV?

Pierwotnie pojedynek Fury'ego i Usyka miał się odbyć w lutym, lecz został przełożony ze względu na kontuzję pierwszego z nich (głębokie rozcięcie między okiem a brwią, na które założono mu 15 szwów). Już wtedy atmosfera była bardzo napięta, głównie za sprawą wypowiedzi Brytyjczyka. - Uderzę Usyka w jego małą króliczą twarz. To bezużyteczna kupa gó**a - mówił.

Później spekulowało się o przeciągających się problemach zdrowotnych 35-latka. Aczkolwiek gdy kilka dni pokazał on w sieci efekty swoich przygotowań, kibice byli zachwyceni. Zresztą jego rywal błyskawicznie zareagował.

Im bliżej walki, tym bardziej emocje udzielają się zawodnikom oraz ich otoczeniu. John Fury, ojciec Tysona Fury'ego, podczas niedawnego dnia medialnego zdecydowanie przesadził i zaatakował Stanislava Stepchuka, członka sztabu szkoleniowego Usyka. Musiała ich rozdzielać ochrona.

Oliwy do ognia dolały również niedawne słowa brytyjskiego pięściarza, które nie przypadły do gustu kibicom. - Nie chcę tego mówić, bo fani boksu nie chcą tego słyszeć, ale walczę dla pieniędzy. Jeśli którykolwiek z pięściarzy na najwyższym poziomie mówi, że nie robi tego dla pieniędzy - przyznał w wywiadzie dla "The Telegraph". Tam odniósł się również do tego, że gala odbędzie się w saudyjskim Rijadzie. - Arabia jest niesamowita, bardzo gościnna. Tutaj jest inaczej, niż słyszałem - przyznał.

Walkę Tyson Fury - Ołeksandr Usyk odbędzie się w sobotę 18 maja. Gala w Rijadzie rozpocznie się godzinie 18:00 czasu polskiego, a Brytyjczyk i Ukrainiec pojawią się w ringu tuż po północy. Transmisję będzie można oglądać wyłącznie na platformie streamingowej DAZN. Dostęp PPV kosztuje 89,99 zł. Najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia będzie można znaleźć na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Karta walk gali w Rijadzie

Karta wstępna

Isaac Lowe vs Hasibullah Ahmadi - waga piórkowa

Daniel Łapin vs Octavio Pudivitr - o wakujący interkontynentalny pas wagi półciężkiej

Karta główna