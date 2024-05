Kiedy walka Adamek - "Bandura"? Gdzie oglądać Fame MMA? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Tomasz Adamek na początku tego roku wrócił do sportu. W dodatku całkiem udanie, na gali KSW Epic wygrał z Mamedem Chalidowem przez TKO (przeciwniki wycofał się z powodu kontuzji ręki). I nadal nie ma dość, w związku z czym stoczy kolejny pojedynek.

Tomasz Adamek debiutuje we freak fightach. Rywalem "Bandura"

Były mistrz świata w boksie zadebiutuje we freakfightowej federacji Fame MMA. Na gali Fame 21 w Gliwicach zmierzy się w pojedynku bokserskim z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Jego rywal w przeszłości walczył na galach freakowych, właśnie w formule bokserskiej. Na Fame 16 jednogłośną decyzją sędziów pokonał Alana Kwiecińskiego, tak samo zakończyła się jego potyczka z Piotrem "Szelim" Szeligą na gali Fame Reborn.

"Bandura" nie obawia się nadchodzącego pojedynku. I wskazuje, w których aspektach ma przewagę nad rywalem. - Przede wszystkim jestem dużo młodszy. Myślę, że fizycznie jestem też dużo lepszy. Spokojnie jestem od niego silniejszy i pracowaliśmy nad tym, żebym był też szybszy - powiedział "Super Expressowi".

- Ja mam 47 lat i osiągnąłem więcej, niż myślałem, bo zdobyłem dwa pasy. A teraz się bawię. O tak powiem: bawię się, trenuję, dobrze jem i śpię - odpowiedział przeciwnikowi Adamek, który po walce wyleci do USA. Ale po wakacjach planuje wrócić do Polski, gdzie będzie przygotowywał się do kolejnych pojedynków.

Kiedy i o której walka Adamek - "Bandura" na Fame 21? Gdzie oglądać Fame MMA? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Gala Fame 21 rozpocznie się w sobotę 18 maja o godz. 19:30. Pojedynek Tomasza Adamka z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim jest walką wieczoru, zatem odbędzie się jako ostatni. Transmisję będzie można oglądać wyłącznie w serwisie streamingowym Canal+Online.

Przygotowano dwie oferty: jednorazowa za 49 zł (w jej ramach otrzymuje się dostęp do gali oraz miesięczny dostęp do serwisu), a także subskrypcyjna za 39 zł (w jej ramach dostaje się dostęp do gali oraz miesięczny dostęp do serwisu, który automatycznie się przedłuża). Natomiast osoby, które już są abonentami Canal+Online, za możliwość oglądania gali również zapłacą 39 zł.

Fame 21 - karta walk

Tomasz Adamek vs Patryk "Bandura" Bandurski - boks duże rękawice (walka wieczoru)

Alan Kwieciński vs Michał Pasternak - boks, duże rękawice (co-main event)

Rafał "Takefun" Górniak vs Robert Pasut (K-1, małe rękawice)

Adrian Cios vs Tomasz "Strachu" Oświeciński (MMA)

Grzegorz "Greg" Gancewski vs Piotr "Szeli" Szeliga (MMA)

Klaudia Syguła vs Ewa Piątkowska (Boks, K-1, MMA)

Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar vs Mariusz "Hejter" Słoński (K-1, gołe pięści)

Dominik "Kaleson" Cybulski vs Jakub "Guzik" Szymański (boks)

Karta wstępna: