Fury wypalił przed walką z Usykiem. Dlatego walczy. "Fani nie chcą tego słyszeć"

Pierwotnie to starcie było planowane na 23 grudnia, a następnie na 17 lutego. Dwukrotnie wycofać musiał się jednak Brytyjczyk, który na początku roku rozciął łuk brwiowy. Mimo że jeszcze miesiąc temu walka była zagrożona, to teraz wszystko wskazuje na to, że uda się doprowadzić do tej potyczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Nie ma co ukrywać, że obaj znajdują się w świetnej formie, a 35-latek co jakiś czas udostępnia w sieci postępy w przygotowaniach. Uważa, że rywal nie będzie miał z nim szans. - Jestem od niego szybszy i bardziej wytrzymały. W sumie w niczym nie jest lepszy ode mnie - przekazał dla BoxNation.

Fury zdradził, dlaczego chce zawalczyć z Usykiem. "Nie chcą tego słyszeć"

Pojedynek Fury - Usyk wyłoni pierwszego od czasu Lennoxa Lewisa w 1999 roku niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej. Mimo to Brytyjczyk twierdzi, że ma dużo większą motywację. - Nie chcę tego mówić, bo fani boksu nie chcą tego słyszeć, ale walczę dla pieniędzy. Jeśli którykolwiek z pięściarzy na najwyższym poziomie mówi, że nie robi tego dla pieniędzy - to kłamie. Mówię prosto z serca. Robię to dla kasy. Im większa wypłata, tym lepiej. Jestem specjalistą, walczę o wszystko. Sztabki złota, monety, gotówka, przelewy, samochody - powiedział w rozmowie z "The Telegraph".

Dodatkowo zdradził, na co wyda zarobione w sobotę pieniądze. "The Independent" pisze, że ma zainkasować ok. 150 mln euro. - Prawdopodobnie nie kupię sobie nic, bo nic nie jest mi potrzebne. Pójdę do sklepu, zrobię małe zakupy. Na pewno będę szczuplejszy, niż dzisiaj - oznajmił prześmiewczo. Fury następnie wypowiedział się na temat walk w Arabii Saudyjskiej, gdyż po pojedynku z Ngannou po raz kolejny zawalczy na Bliskim Wschodzie.

- Arabia jest niesamowita, bardzo gościnna. Tutaj jest inaczej, niż słyszałem. Ta walka została dograna w 25 minut przez saudyjskiego ministra Turkiego Alalshikha. Nie przejmuje się zbytnio, co ludzie powiedzą za 100 lat. Pył z naszych kości nie będzie wtedy istniał. Chcę zostać pierwszym bokserem wagi ciężkiej, który jest wart 500 mln funtów - wyjaśnił. Podkreślił też, że za namową właśnie ministra Turkiego zamierza przedłużyć sportową karierę i walczyć do 40. roku życia. - Zawalczę jeszcze od ośmiu do 10 razy - zakomunikował.

Na koniec wyjaśnił, jak wyobraża sobie walkę z Usykiem. Zaznaczył, że chce wykonać na nim "prace rozbiórkowe". - Chcę tylko ubić tę głupią kiełbasę. Macie rację, Usyk jest szybki utalentowany, dwukrotnie pokonał wielkiego zawodnika wagi ciężkiej, jakim jest Anthony Joshua. Ale AJ jest jednowymiarowy, mógłbym pokonać go z zamkniętymi oczami. Jestem po prostu wyjątkowy - podsumował.