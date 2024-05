Pudzianowski zadrwił ze Szpilki. Internauci nie mają wątpliwości

W sobotę 11 maja odbyła się gala XTB KSW 94. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem i było głośno zapowiadane w mediach społecznościowych. Większość fanów czekała głównie na dwa hitowe pojedynki - walkę wieczoru Adriana Bartosińskiego z Igorem Michaliszynem i Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem. Internauci uważają, że Mariusz Pudzianowski w swoim wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do tego drugiego starcia.

Walka Arkadiusza Wrzoska z bokserem Szpilką zakończyła się rozczarowaniem. Potrwała ledwie 14 sekund, a pierwszy z nich ekspresowo znokautował byłego pięściarza. - Szpilka próbował błyskawicznym "superman punchem" zaskoczyć i trafić swojego rywala, jednak spudłował, został skontrowany i znalazł się w parterze. Tam był tak okładany przez Wrzoska, że sędzia Piotr Jarosz szybko zdecydował się przerwać pojedynek, co oznaczało zwycięstwo kickboksera - relacjonował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Mariusz Pudzianowski zadrwił z Artura Szpilki? Nietypowy wpis

Ich starcie szybko skomentowały zagraniczne media. "Artur Szpilka będzie chciał szybko zapomnieć o tej walce" - napisał portal Talksport.com. W poniedziałek Mariusz Pudzianowski na Facebooku opublikował nietypowy wpis. Były strongman dodał zdjęcie dzików przechodzących drogą i opis. "14 sekund temu zasapane wieprze wyskoczyły mi przed maskę samochodu. Zignorowałem je i cierpliwie poczekałem" - czytamy.

Internauci próbowali rozszyfrować przekaz "Pudziana" i twierdzą, że w ten sposób chciał zadrwić z porażki Szpilki. "Mariusz Zbigniew Pudzianowski to docinka do Szpilki. Chłopak się zagalopował trochę oceną. Rewanż by się przydał", "Fajne poczucie humoru i właśnie kulturalne odbicie piłeczki", "14 sekund to nowa jednostka czasu, a śmiali się z Najmana że wytrzymał 44 sekundy" - czytamy w komentarzach.