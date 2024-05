Mike Tyson to bez wątpienia jedna z największych legend bokserskich w historii. Były mistrz wagi ciężkiej, który znany jest też choćby z odgryzienia kawałka ucha Evanderowi Holyfieldowi, swój ostatni profesjonalny pojedynek stoczył w czerwcu 2005 roku, gdy uległ na punkty Kevinowi McBrideowi. W 2020 roku zmierzył się z Royem Jonesem Jr, jednak w walce pokazowej.

Rywalem bokser. Albo youtuber. Albo jedno i drugie

Choć minęło prawie 20 lat od batalii z McBridem, a "Iron" ma dziś 57 lat, legendarny bokser powróci wkrótce do ringu na profesjonalną walkę. A przynajmniej na takich zasadach, bo jego rywalem będzie pięściarz-youtuber Jake Paul. Czy można go nazwać zawodnikiem pełną gębą? To już jak kto uważa, bo z jednej strony mierzył się w ringu, chociażby z legendami MMA jak Anderson Silva, Tyron Woodley czy Nate Diaz. Ale z drugiej strony każdy z nich lata świetności ma daleko za sobą. Natomiast Ryan Bourland (17-3) czy Andre August (10-2-1) to rywale "spod budki z piwem". Rekordy niby dobre, ale nabite na nie bardzo wiadomo kim. Jedynej porażki zaś doznał z rąk Tommy'ego Fury'ego, kuzyna Tysona Fury'ego.

Miliony za Paul vs Tyson. A co w zamian?

Tak czy inaczej, walka się odbędzie i budzi ogromne medialne zainteresowanie. Tam gdzie media oraz fani, tam również wielkie pieniądze. W przyszłym tygodniu rusza sprzedaż biletów, na którą już zapisało się ponad 120 000 ludzi. Jednak największe emocje budzą ceny pakietów VIP sprzedawanych przez firmę promocyjną Paula.

Najdroższy z nich kosztować aż 2 miliony dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje mniej więcej 8 milionów złotych! Co zyska potencjalny kupiec takiego pakietu? Dwa miejsca siedzące na płycie postojowej od strony ringu, ekskluzywne przybycie na sam stadion pod eskortą ochrony, prywatny pokój z barem i jedzeniem all inclusive. Do tego zdjęcia z zawodnikami przed walką, fotografia pierścienia po walce oraz pobyt na scenie wraz z Paulem i Tysonem w trakcie oficjalnego ważenia.

Brzmi jak szaleństwo? Każdy niech oceni sam. Czy natomiast ktoś zdecyduje się tyle wydać? Przekonamy się, ale to naprawdę możliwe. Walka Mike Tyson vs Jake Paul odbędzie się 20 czerwca 2024 roku na AT&T Stadium w Arlington w Teksasie. Będzie ona transmitowana na Netfliksie. Zakontraktowano ją na 8 rund po 2 minuty każda.