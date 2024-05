Sensacja w Rzymie! Wielka rywalka Świątek wycofuje się z turnieju

Iga Świątek bez większych problemów pokonała Bernardę Perę i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polska tenisistka triumfowała tam w latach 2021-2022 i chce dołożyć do kolekcji trzeci tytuł. Może jej być o to tym łatwiej, że ze zmagań wycofała się jej wielka rywalka, która w stolicy Włoch miała bronić tytułu. "Życzymy naszej mistrzyni szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazali organizatorzy.

