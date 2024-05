Krychowiak podszedł do rzutu karnego. Tylko spójrz, co zrobił [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak występuje w tym sezonie w barwach Abha Club. Były reprezentant Polski trafiał do tego klubu, gdy jego trenerem był jeszcze Czesław Michniewicz. Były selekcjoner biało-czerwonych został jednak zwolniony po dziewięciu meczach. Abha znajduje się w dolnej części tabeli ligi saudyjskiej i wiele wskazuje na to, że do końca sezonu będzie walczyć o utrzymanie. W poprzedniej kolejce Abha sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając 3:1 z Al-Ittihad. Wtedy Krychowiak zdobył bramkę z rzutu wolnego, a w drużynie rywali był m.in. N'Golo Kante.

Krychowiak ma dziewięć goli i jedną asystę po 29 meczach ligi saudyjskiej. To najlepszy wynik spośród piłkarzy Abha Club w lidze. Drugim najlepszym strzelcem był Karl Toko Ekambi z pięcioma bramkami, ale od stycznia jest już on zawodnikiem Al-Ettifaq. Szansa na poprawę strzeleckiego wyniku Krychowiaka pojawiła się w 31. kolejce, gdzie Abha grała u siebie z Damac FC, dziesiątą drużyną tego sezonu w Arabii Saudyjskiej.

Co za pech Krychowiaka. Nie wykorzystał rzutu karnego

W pierwszej połowie Abha miała zdecydowanie mniej sytuacji bramkowych i dużo rzadziej utrzymywała się przy piłce. Damac miał 73 proc. posiadania piłki. Abha mogła jednak prowadzić od 16. minuty, gdy sędzia zagwizdał rzut karny. Do karnego podszedł Krychowiak, ale uderzył w środek bramki, a piłka odbiła się od nóg interweniującego bramkarza, jakim był Moustapha Zeghba. A więc były kadrowicz nie mógł cieszyć się z dziesiątego gola w sezonie. "Zeghba uratował zespół przy rzucie karnym Krychowiaka" - tak na portalu X pisze telewizja Saudi Sports Company. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Do tej pory Krychowiak strzelił dwa gole z rzutów karnych w barwach Abha Club, w meczach z Al-Ittihad (3:1) i Al-Fayha (2:3). Poza tym strzelał gole w spotkaniach z Al-Shabab (2:1), Al-Okhdood (3:2), Al-Hazem (1:1), Al-Tai (2:0) i Al-Fateh (2:1). Warto dodać, że kontrakt Krychowiaka z Abhą wygasa z końcem tego sezonu, ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy rok. Na razie jednak nie wiadomo, czy klub skorzysta z takiej możliwości.

Abha na swoim koncie ma 29 punktów. Zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli i jest tuż nad strefą spadkową.