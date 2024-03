Znany pięściarz ma problemy psychiczne. Twierdzi, że został zabity

Ryan Garcia 24-1 (20 KO) był jednym z najlepszych pięściarzy w wadze lekkiej na świecie, a teraz uchodzi za jednego z najlepszych w kategorii superlekkiej, gdzie klasyfikowany jest na piątym miejscu przez portal Boxrec. 25-latek postanowił zmienić kategorię wagową po przegranej przez nokaut z Gervontą Davisem 29-0 (27 KO) w siódmej rundzie w kwietniu ubiegłego roku.

Zobacz wideo Suzuki Boxing Night 27 w Lublinie. Polska wygrała z Azerbejdżanem

W grudniu ubiegłego roku Garcia znokautował w ósmej rundzie Oscara Duarte Jurado 26-2-1 (21 KO) w debiucie w wadze superlekkiej. Na 20 kwietnia bieżącego roku ma zaplanowaną walkę z Devinem Haneyem 31-0 (15 KO), której stawką będzie mistrzowski pas federacji WBC w wadze superlekkiej.

Ryan Garcia wysyła sprzeczne wiadomości w mediach społecznościowych. Ojciec uspokaja. "Trolluje"

Chociaż do walki pozostało półtora miesiąca, to istnieje ryzyko, że obaj panowie nie staną naprzeciwko siebie w Barclays Center w Nowym Jorku. Powód? Niepokojące wiadomości i sygnały wysyłane przez Ryana Garcię. W weekend na jego profilu na portalu X i Instagramie pojawiła się wiadomość, w której twierdził, że został zabity. "Mamy go chłopcy. Ryan Garcia nie żyje, dzi**o. 666" - miał napisać Garcia na swoich kontach.

- Jeśli jesteście wierzący, to pomódlcie się za zdrowie Ryana. Nie jesteśmy już razem, ale kontaktowałam się z nim i chociaż może wydawać się, że wszystko z nim w porządku, to tak nie jest. Wiem, że zmaga się z depresją. Martwię się, jak inni członkowie jego rodziny - przekazała była żona boksera Andrea Celina, cytowana przez serwis Boxing Scene.

Sam Garcia w poniedziałek zabrał głos w tej sprawie, publikując wideo na portalu X. - Chcę wyjaśnić, co się dzieje. Nie mam telefonu, nie mogę uzyskać dostępu do mojego Instagrama. Moje karty są zablokowane. Jestem wykorzystywany. [...] Nie jestem martwy. Wierzę w Jezusa. Wszystkie te plotki to kłamstwa. [...] Nie wiem, co się dzieje, ale wszystko ze mną w porządku - przekazał.

Emocje wokół własnego syna tonował Henry Garcia, który jest też jednym z trenerów 25-latka. - Wszystko z nim w porządku. On tylko "trolluje" w niewłaściwy sposób - stwierdził krótko. Nie jest jednak tajemnicą, że Ryan Garcia w 2021 roku zmagał się z problemami psychicznymi, o których otwarcie powiedział. Z tego powodu nie walczył przez 15 miesięcy.

Ojciec rywala Ryana Garcii grzmi. "Niech uda się do domu wariatów"

Do całej sprawy odniósł się także obóz Devina Haneya. - Może przejdzie na emeryturę, zanim staniemy naprzeciwko siebie w ringu - stwierdził mistrz świata, odnosząc się do najnowszych doniesień oraz słów Garcii, który na konferencji prasowej zapowiedział, że zawiesi rękawice na kołku, jeśli przegra w pierwszej rundzie.

- Słyszałem, że to wszystko [tajemnicze wiadomości Garcii - przy. red.] to chwyt marketingowy. W takiej sytuacji Garcia powinien udać się do domu wariatów, bo to g**no nie działa - stwierdził ojciec i trener Devina, Bill Haney.

Wydaje się, że do walki ostatecznie dojdzie, ale sygnały wysyłane przez Ryana Garcię sprawiły, że grupa Golden Boy Promotions przygotowała Arnolda Barbozaę Jr. 29-0 (11 KO) jako jego potencjalne zastępstwo w walce z Haneyem.