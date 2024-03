Szybko zapomniała o Szczęsnym. Znalazła szczęście u boku syna multimiliardera

Sandra Dziwiszek stała się popularna za sprawą związku z Wojciechem Szczęsnym. Modelka i bramkarz reprezentacji Polski poznali się jeszcze w liceum. Później media pisały o kryzysie w ich relacji. W 2012 roku rozstali się po tym, jak Szczęsny nie zjawił się na jej studniówce, kilka miesięcy później wrócili do siebie, ale nie przetrwali kryzysu i definitywnie zakończyli swoją relację.

Sandra Dziwiszek po rozstaniu z Wojciechem Szczęsnym układa sobie na nowo życie z synem multimiliardera

Po rozstaniu z reprezentantem Polski w piłce nożnej kobieta zaczęła na nowo układać sobie życie. Dziwiszek skupiła się na studiowaniu prawa w Londynie, które łączyła z pracą w modelingu. Długo nie ujawniała swojego nowego partnera. Kilka lat temu ten stan rzeczy jednak się zmienił. Jej serce skradł Nicholas Latifi.

Kanadyjczyk to kierowca wyścigowy. W 2019 roku był kierowcą testowym i rozwojowym zespołu Williams. W latach 2020-2022 startował w wyścigach Formuły 1 w tym zespole, do którego wszedł w miejsce Roberta Kubicy. W swoim debiutanckim sezonie nie zdobył żadnego punktu w klasyfikacji generalnej. W kolejnych dwóch latach uzbierał łącznie dziewięć punktów. Jego najlepsze miejsce to siódme miejsce w Grand Prix Węgier. W lipcu 2023 roku zakończył karierę. W 2023 roku postanowił zawiesić swoją karierę w motosporcie.

Ojciec Latifiego, Michael, to właściciel, prezes i dyrektor generalny firmy Sofina Foods. Zagraniczne media sugerują, że Nicholas szykuje się na wejście do spółki ojca. Jego majątek szacuje się na 26,9 mld dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 106 mld złotych. Kilka lat temu Michael Latifi postanowił przeznaczyć na rozwój zespołu Williamsa ponad 35 milionów dolarów. Później ratował ekipę przed upadkiem i udzielił jej kredytu.

Wojciech Szczęsny również ułożył swoje życie na nowo. Reprezentant Polski od 2016 roku jest w związku małżeńskim z Mariną Łuczenko-Szczęsną, a od 2018 roku są również rodzicami Liama. Piosenkarka i bramkarz Juventusu są jedną z najpopularniejszych par w Polsce.