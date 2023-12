Fabijański jest skończony! To, co zrobił, jest nieprawdopodobne. Kompromitacja

To miała być walka wieczoru, jakiej w Fame MMA jeszcze nie było. Wojciech Gola, współwłaściciel organizacji, wychodził do pojedynku w parze z youtuberem Sylwestrem Wardęgą. Obaj mieli w sobotę zmierzyć się z innym duetem: aktorem Sebastianem Fabijańskim i youtuberem oraz niezbyt zdolnym freak fighterem Tomaszem Olejnikiem.

Fame MMA Reborn. Wardęga przeprasza kibiców po uderzeniu Fabijańskiego

Skończyło się totalną kompromitacją i zawodem kibiców, bo Gola ostatecznie stoczył walkę tylko z Olejnikiem. Fabijański niemal od razu położył się w oktagonie. Po niezbyt mocnym ciosie Wardęgi, który po chwili dołożył jeszcze jeden. Już w parterze - też niezbyt mocny, ale przy tym również niedozwolony, bo walka była zakontraktowana w boksie - za co Wardęga został zdyskwalifikowany.

Zamieszanie po ciosie Wardęgi trwało kilka minut. Fabijański rozkładał ręce, wyjmował szczękę, trzymał się za kolano, za chwilę za ucho, a później jeszcze za oko i znowu za nogę. W końcu wstał, ale tylko po to, by kulejąc wyjść z oktagonu. - Jest mi w ch**j przykro, bo uderzyłem go w ferworze walki. Chciałbym przeprosić całą publiczność, bo ten main event miał ogromny potencjał, a wyszło, jak wyszło - mówił niepocieszony Wardęga.

Gola wściekły na Fabijańskiego. "Nie chciałeś się bić"

Po nim za mikrofon chwycił Gola. - Seba, nie chciałeś się bić. Zachowałeś się jak c***a - rzucił wściekły Gola do Fabijańskiego, którego nie było już w oktagonie. Zostali w nim tylko Wardęga i Olejnik, który chwilę wcześniej stoczył krótką walkę z Golą i dopisał sobie do rekordu kolejną porażkę. - Stary, masz ode mnie dozgonny szacunek. Obiecuje ci, że jeszcze u nas zawalczysz - chwalił Gola Olejnika za to, że w przeciwieństwie do Fabijańskiego kontynuował walkę.

Dla Fabijańskiego była to trzecia walka w federacji Fame MMA. I trzecia porażka. Kolejna w kompromitującym stylu, bo w dwóch poprzednich starciach - z raperami Wacławem "Wac Toją" Osieckim i Filipem "Filipkiem" Marcinkiem - Fabijański w oktagonie wytrzymał łącznie 80 sekund. Teraz przebił sam siebie. Jeszcze przed galą Fame MMA Reborn mówiło się, że być może federacja podpisze z nim nowy kontrakt, ale po tym, co zaprezentował w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie, na to się nie zanosi.

