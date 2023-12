Co za cios! Borek nie dowierzał. Hit na Fame MMA Reborn. "Kocham Was"

- Jestem "Daro Lee", nowe wcielenie Bruce Lee - powtarzał w ostatnich dniach Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk, czyli jedna z ikon freak fightów, internetowy prowokator, który od lat znacznie więcej pokazuje poza oktagonem niż w samym oktagonie. Ale nie tym razem.

- W sobotę poznasz uderzenie czerwonego węża - odgrażał się "Daro Lew". - No zobaczymy, zobaczymy. Ja zamierzam się świetnie bawić, w przeciwieństwie do ciebie - odpowiadał mu Norbert "Dis" Gierczak, popularny polski streamer, który od lat działa w polskim internecie, ale w sportach walki jest znacznie mniej doświadczony od "Daro Lwa", bo do tej pory "Dis" zawalczył tylko raz - ponad rok temu na gali High League 2, gdzie pokonał Macieja Zoniuka.

Fame MMA Reborn. Co to był za cios!

W sobotę "Dis" wszedł do oktagonu po raz drugi. "Daro Lew" po raz 18. Doświadczenie było zdecydowanie po jego stronie, choć z tych 18 walk wygrał tylko trzy. W sobotę dorzucił jednak czwarte zwycięstwo. Bardzo efektowne, bo powalił "Disa" prawym sierpowym już w pierwszej rundzie, po którym głową z uznaniem kręcił nawet siedzący na trybunach Mateusz Borek.

- Kocham was - krzyknął w kierunku publiczności przeszczęśliwy "Daro Lew" i po chwili wskazał, że chciałby, aby kolejnym jego rywalem był Jakub "Guzik" Szymański, który na sobotniej gali pokonał Adama Bartfaia, bardziej znanego jako "Adam Security".

