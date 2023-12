"To może skończyć się tragedią". Szokujące ustalenia z wewnątrz organizacji. "Wiedziałem"

- Oni tylko liczą na to, że nawp***ają się tego gówna. Słyszałem, jakie mają rozpiski. Biorą po 15 proc. tego, 15 tego i 15 tamtego. W ogóle nie trenują, czekają na jeden cios. Ja nie bywam w siłowni. Może to błąd, ale chociaż wiem, że będę dłużej żył, szczęśliwie. Niczego nie wpier***alam. A oni? Teraz trochę poszaleją, a za rok im nie będzie stawał f**t. Ja tak nie chcę - krzyczał do mikrofonu Kasjusz "Don Kasjo" Życiński.

To było zaraz po ostatniej gali Prime MMA. Życiński, twarz federacji i jeszcze całkiem niedawno najbardziej popularny freak fighter w Polsce, wykrzyczał te słowa po walce z Pawłem "Księżniczką" Tyburskim, którą przegrał na zasadach boksu w małych rękawicach, czyli w formule, w której "Don Kasjo" teoretycznie czuje się najlepiej. Z podbitym okiem zarzekał się, że przed kolejnymi walkami chce, by jego rywale przechodzili testy antydopingowe, zarzucając tym poniekąd Tyburskiemu branie sterydów, o czym później mówił również w strefie wywiadów. - Nałykają się tych sterydów i tylko machają tymi łapami. Mój trener nie chciał tej walki w małych rękawicach, ale chciałem coś udowodnić. Wstawałem, ale sędzia przerwał walkę - tłumaczył.

Wypowiedzi "Don Kasjo" w środowisku zaprzyjaźnionym ze sterydami nie zrobiły na nikim wrażenia. Spowszedniały. Ostatni przykład? Konferencja przed grudniową galą Fame MMA, podczas której Natan Marcoń - internetowy prowokator i niezbyt lubiany freak fighter, który sam był wielokrotnie oskarżany o branie sterydów i oszukiwanie, że przeszedł naturalną przemianę, czyli w trzy miesiące nabrał niebywałej masy mięśniowej i schudł aż 40 kg - wykrzykiwał w kierunku Piotra Szeligi, że od trenbolonu "kapie mu mleko z cycków".

Trenbolon to popularny steryd anaboliczny, który - jak czytamy na fit.poradnikzdrowie.pl - jest dość łatwo dostępny na podziemnym rynku. Stosuje się go, aby zwiększyć masę mięśniową i poprawić tzw. definicję mięśnia - jego spięcia oraz zwiększenia rozmiaru. Trenbolon przyspiesza też regenerację i produkcję czerwonych krwinek, co akurat można uznać za pozytywne efekty jego stosowania, ale te są znikome w porównaniu do skutków ubocznych. Wzrost agresji, bóle głowy, krwotoki z nosa, przetłuszczająca się skóra, napady ostrego kaszlu, silny trądzik, przerost prostaty, blokowanie układu hormonalnego, nadciśnienie, wysuszenie stawów i więzadeł - to niektóre z nich.

"Zapomniał strzykawki, zaczął płakać i się wydzierać"

Gdy pytamy "Don Kasjo" o "rozpiski", o których wspominał po walce z Tyburskim, odpowiada: - Widziałem je, ale nie wiem dokładnie, co oni tam biorą, bo sam nie biorę i nigdy nie zamierzam brać - przekonuje nas. I podtrzymuje swoje słowa wypowiedziane po porażce z Tyburskim, czyli że przed kolejną walką domaga się przeprowadzania testów antydopingowych. - Zaraz okaże się, że nie będziesz miał z kim walczyć - wtrącamy. - Trudno. To nie zawalczę. Już mam tyle pieniędzy, że mi wystarczy - śmieje się "Don Kasjo".

- Nie chcę generalizować, ale zdaję sobie sprawę, że biorą praktycznie wszyscy. Mówię o tym nie tylko ja i to nie dotyczy tylko freak fightów. Jak prześledzisz media, zobaczysz, że w podobnym tonie wypowiadało się już wielu innych zawodników MMA, np. z KSW. Mnie branie sterydów nie dotyczy, więc nie zamierzam nazywać tego problemem, ale pamiętam, jak przed jedną z pierwszych gal Fame MMA zobaczyłem gościa - już mniejsza o nazwisko - który wpadł w panikę, bo zapomniał jakiejś strzykawki. Zaczął się wydzierać, że on nie wyjdzie do walki. Przepracował trzymiesięczny okres przygotowawczy, zapomniał strzykawki i płacz. Ta jedna strzykawka miała zmienić losy jego pojedynku? Przecież to niedorzeczne - mówi "Don Kasjo".

I przytacza jeszcze jedną historię, już niezwiązaną z freak fightami: - Kiedyś stałem na bramce jako ochroniarz. Pamiętam, że raz złożyłem chłopa, ale był bardzo agresywny, naćpany. Prosiłem go kilka razy, by wyszedł, ale nie docierało do niego, więc dostał w łeb jeszcze raz. Patrzę, a tu gościowi leci piana z ust. Zawołałem chłopaków przez radio, bo się wystraszyłem, a oni go wyciągnęli za kamery i jeszcze przekopali. Wszyscy byli na sterydach. Już wtedy złapałem się za głowę i zobaczyłem, jak to ścierwo ryje banię. Przecież gość już był praktycznie martwy, a oni w przypływie agresji wyciągnęli go na bok i jeszcze przekopali.

"Don Kasjo" to były pięściarz, też freak fighter, który w tej chwili współtworzy federację Prime MMA. Trochę usunął się w cień, ale wcześniej przez kilka lat walczył dla Fame MMA. Związany z największą freak fightową organizacją w Polsce był od trzeciej gali, stoczył siedem walk, przegrał tylko raz - na Fame MMA 10, gdzie jego rywalem był Norman Parke, były zawodnik UFC i KSW. Na marginesie: Parke, gdy był jeszcze związany kontraktem z KSW, oskarżał o doping zawodników z Warszawskiego Centrum Atletyki, w tym Mariana Ziółkowskiego. Ale to właśnie ten ostatni jest głównym orędownikiem kontroli zawodników wchodzących do klatki. - Jedyne, czego bym chciał w KSW, to te nieszczęsne testy antydopingowe - mówił Sport.pl Ziółkowski w 2019 roku.

Większość "świeci się" na zielono

Z boksu - podobnie jak "Don Kasjo" - wywodzi się także Albert Sosnowski. Od kilku miesięcy freak fighter, który w listopadzie debiutował na gali Clout MMA. Jego rywalem był 23-letni Remigiusz "Remi" Gruchała. Znacznie mniej doświadczony i dużo młodszy zawodnik sportów walki, który zasłynął z tego, że półtora roku temu stoczył morderczy pojedynek z Piotrem "Diabełkiem" Czajko na Gromdzie, czyli w organizacji, która promuje w Polsce walki bokserskie na gołe pięści.

Sosnowski jeszcze przed walką z Gruchałą nie ukrywał, że spodziewał się dużo łatwiejszego rywala po powrocie ze sportowej emerytury. W rozmowie ze Sport.pl przyznał, że trochę dziwi go to, że federacja przebadała go od stóp do głów, ale nikt przy tym nie wspomniał o testach antydopingowych. - Widać, że we freakach większość zawodników "świeci się na zielono". Uważam, że wszyscy zawodnicy powinni być testowani. Ja nie miałbym z tym problemu. Jestem doświadczonym sportowcem, skupiam się na sobie, ale zdaję sobie sprawę, jak działają niedozwolone środki. Remi Gruchała w ostatniej walce w Gromdzie upadał, wstawał, dalej się bił. Pokazał ponadprzeciętną odporność. Nie chcę niczego sugerować, ale było to trochę dziwne. Wiadomo, że w trakcie walki dochodzi stres i adrenalina, ale normalnie inaczej to wygląda - tłumaczył.

Sosnowski debiut we freak fightach miał udany. Więcej ciosów co prawda wyprowadził jego rywal, który od pierwszych sekund był bardziej aktywny, ale Sosnowski skutecznie kontrował. I się nie zatrzymywał, przez blisko dwie rundy okładał się z Gruchałą pięściami. Nie cofał się, kiedy dostawał uderzenia na szczękę, tylko od razu oddawał. Aż w końcu zaczął trafiać i do akcji wkroczył sędzia - poddał na wpół przytomnego Gruchałę, który w walce z Sosnowskim trzykrotnie lądował na deskach.

"To kiedyś może skończyć się tragedią"

- Wchodząc do Clout MMA, wszyscy mówili mi, że 75 proc. to będzie show i prowokacje na konferencjach. Natomiast w moim przypadku okazało się, że 100 proc. to była walka. Chyba trochę pokrzyżowałem plany właścicielom federacji, którzy chcieli wypromować na dziadku młodego zawodnika, a ja wszedłem do klatki i zrobiłem robotę - śmieje się Sosnowski, który po walce z Gruchałą nie zrobił sobie wolnego. Cały czas trenuje i czeka na kolejną walkę. - Dzieje się dużo fajnych rzeczy, więc nie ma co odpoczywać - dodaje.

Sosnowskiemu podoba się świat freaków, wszedł do niego jak do siebie, ale też zwraca uwagę na problem dopingu. Już przed walką z Gruchałą sugerował właścicielom federacji, by przeprowadzili testy antydopingowe. - Nie dostałem wtedy jednoznacznej odpowiedzi, choć cały czas podtrzymuję, że byłby to dobry pomysł. Być może przed kolejnymi walkami znowu tego zażądam, bo jestem przyzwyczajony, że sport jednak wywodzi się z tego, by wszyscy mieli równe szanse, a o wynikach decydują indywidualne predyspozycje, talent, wytrenowanie organizmu, a nie środki dopingujące, które pozwalają ci nienaturalnie podnosić swoje parametry - mówi Sosnowski.

- W boksie olimpijskim badania antydopingowe prowadzone są regularnie. W zawodowym przed mistrzowskimi walkami też zawsze miałem testy, a czasem przed innymi również - wyrywkowo, z moczu czy z krwi - to zależało od organizacji, dla której walczyłem. Ja rozumiem, że doping to szeroki problem, że we freak fightach liczy się przede wszystkim show, a komisja antydopingowa to dodatkowe koszty, ale na tym nie powinno się oszczędzać. Tutaj chodzi o zdrowie zawodników, sport powinien być czysty. Wiem, że to brzmi utopijnie, ale taką zasadę wyznaję. A we freakach tego sportu jest coraz więcej, choć wciąż jest on tutaj półamatorski. Niestety też pełen osób na tzw. bombie, które biorą sterydy dające im ponadludzką siłę i wytrzymałość, co kiedyś może skończyć się tragedią, bo zwyczajnie wyrządzą komuś krzywdę - dodaje Sosnowski.

"Wiedziałem, że to biorę"

Nadludzka siła, kondycja, masa mięśniowa, ale też regeneracja. Doping w sporcie jest powszechny, ale też przybiera róźne oblicza. Także we freak fightach, czego najlepszym przykładem jest historia Roberta Karasia. Ultratriathlonisty i freak fightera, który w maju pobił rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana w Brazylii, ale podczas badania antydopingowego wykryto w jego organizmie meldonium oraz drostanolon. Substancje znajdujące się na zakazanej liście Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Meldonium w bardzo dużym uproszczeniu to środek zwiększający wydolność, a drostanolon to steryd anaboliczno-androgenny o działaniu podobnym do testosteronu.

Karaś o pozytywnym wyniku testu antydopingowego dowiedział się w lipcu - dwa miesiące po starcie w Brazylii - kiedy sam ujawnił w mediach społecznościowych, że przyjął zakazane środki w trakcie przygotowań do lutowej walki na gali Fame MMA. - Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w dupie. Natomiast zapytałem, czy to jest legalne. Usłyszałem: 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie. Więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego - mówił Karaś w "Kanale Sportowym".

Mimo dopingowej wpadki Fame MMA nie zerwała kontraktu z Karasiem i od razu zapowiedziała, że będzie go dalej wspierać. Kilka dni po tym, jak Karaś przyznał się, że w jego organizmie wykryto nielegalne substancje, federacja ogłosiła jego kolejną walkę. Karaś stoczył ją we wrześniu w Krakowie, gdzie przegrał jednogłośnie na punkty z Jakubem Nowaczkiewiczem. Jeszcze przed walką zarzekał się, że już nigdy w życiu nie weźmie niczego nielegalnego. Ale już po tym, jak wziął. I stracił w oczach wielu status herosa, który podczas ekstremalnych zawodów triathlonowych mierzył się z nadludzkim wysiłkiem.

Żeby ratować twarz, Karaś zdecydował się na badanie wariografem. Zarzekał się, że nie przyjął substancji dopingujących, aby poprawić swoje wyniki na zawodach w Brazylii. Jego przypadek jest nieco odmienny niż wszystkie inne w freak fightach, gdzie niektórzy zawodnicy wręcz chwalą się, że świadomie przyjmują zakazane substancje. Robił to m.in. Michał "Boxdel" Baron - już chyba wypada napisać, że były współwaściciel Fame MMA, zamieszany w aferę Pandora Gate, który kilka miesięcy temu przyznał się, że jest na tzw. lekkiej bombce. - Powiem tak, nie jestem osobą naturalną. Przyznaję się do tego. Bez ogródek, nie będę wciskał kitu, że zrobiłem formę po prostu na maśle i chlebie - mówił "Boxdel".

Klasyka gatunku

- Jeżeli chodzi o zwiększenie siły, zdecydowanie najbardziej popularne są sterydy anaboliczno-androgenne. To tzw. klasyka gatunku w zakresie wspomagania farmakologicznego. A przy tym to także grupa substancji, która w naszej ocenie jest najczęściej stosowana przez sportowców-amatorów. Mam tu na myśli chociażby użytkowników siłowni - mówi Sport.pl dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA Michał Rynkowski.

POLADA jest odpowiedzialna za kontrole i śledztwa antydopingowe w sporcie. Jednak nie wszędzie - nie dotyczy to nie tylko freak fightów, ale także w pełni zawodowych federacji MMA w Polsce takich, jak np. KSW czy FEN, które również nie wymagają od zawodników przeprowadzania testów. - To nie są organizacje, które funkcjonują w ramach zorganizowanego sportu, czyli nie działają w zrzeszeniu z żadnym polskim związkiem sportowym. A co za tym idzie: tego typu organizacje nie podlegają obligatoryjnym kontrolom antydopingowym, jak przykładowo podlega kajakarstwo, wioślarstwo, futbol amerykański czy nawet boks olimpijski. W odróżnieniu od boksu zawodowego, choć akurat tutaj to funkcjonuje nieco inaczej, bo zdarzają nam się zlecenia na takie badania podczas konkretnych walk - mówi Rynkowski.

Szef POLADA dodaje, że takie badania mogą mieć mniejszą skuteczność, bo jeżeli nie mają charakteru systemowego, czyli nie działają w sposób niezapowiedziany, zwiększa się pole do oszustw i manipulacji. Także w trakcie przygotowań, gdzie zawodnicy mogą świadomie stosować doping i wypłukiwać go przed walkami, choć jego skutki cały czas mogą mieć wpływ na wyniki.

We freak fightach jednak nawet po takie badania - na zlecenie - nikt się jeszcze nie zgłosił, choć Rynkowski zaznacza, że POLADA jest otwarta na rozmowę z każdym, kto poważnie podchodzi do dbania o zdrowie zawodników i uczciwej rywalizacji. - Jeśli organizacje freak fightowe dostrzegą, że można robić show i jednocześnie realizować kompleksowy program antydopingowy, my jesteśmy otwarci na dialog. Ale ta chęć współpracy musi wyjść od organizacji - tłumaczy Rynkowski.

Temat zdaje się dostrzegać Fame MMA, czyli największa freakowa organizacja w Polsce. Jej rzecznik Michał Jurczyga już we wrześniu w rozmowie z WP SportoweFakty przekonywał, że podczas odpraw zawodnicy uczulani są, by nie wypowiadali się w sposób, który może być odebrany jako normalizowanie czy promowanie dopingu. - Jak najbardziej bylibyśmy zainteresowani taką współpracą całej branży sportów walki z POLADA. Myślę, że warto byłoby taką współpracę poszerzyć również o sportowe federacje, ponieważ sprawa dopingu nie dotyczy wyłącznie freak fightów - zauważał przedstawiciel Fame MMA.

Wierzą tylko naiwniacy

Oczywiście doping to problem, który wykracza daleko poza sporty walki. Jest wszędzie. Centralne Biuro Śledcze Policji przy współpracy z POLADA - jak opisywał ostatnio w Sport.pl Łukasz Jachimiak - cały czas rozbija zorganizowane grupy przestępcze, które na terenie kraju produkują sterydy, używając do tego betoniarek, w laboratoriach pod psimi budami czy za ścianką działową pokrytą słomą w kurnikach. Odbiorca nigdy nie wie, co dostanie w produkcie. To rosyjska ruletka. Możesz dostać coś, co było mieszane w betoniarce, możesz dostać ampułki leżące rok w brudnej piwnicy i dopiero wypełnione substancją. Oczywiście są też w Polsce grupy, które mają sprzęt do produkcji sterydów wart miliony złotych i produkują go w wielkich halach, w niemal sterylnych warunkach. Ale i tam nie spotykamy prawdziwych chemików, tylko ludzi, którzy robią to na podstawie instrukcji z kartki.

Zawodowi sportowcy - szczególnie olimpijscy - gdy zostają przyłapani na dopingu, są narażeni na wieloletnie dyskwalifikacje. Fame MMA oraz inne federacje sportów walki - nie tylko te freakowe - nie wymagają w Polsce przeprowadzania testów antydopingowych. To problem, z którym MMA boryka się od lat. To także wciąż temat tabu, bo jeżeli chodzi o czołowe federacje świata, badania antydopingowe występują we francuskiej organizacji Ares Fighting Championship czy Professional Fighters League (PFL) oraz Ultimate Fighting Championship (UFC), czyli dwóch amerykańskich organizacjach promujących mieszane sztuki walki.

UFC co prawda w październiku nie przedłużyła umowy z Amerykańską Agencją Antydopingową (USADA), ale od razu zapowiedziała, że od nowego roku będzie kontynuować testy we współpracy z Drug Free Sport International, czyli firmą, która testuje zawodników NFL, NBA i MLB, a nawet kierowców startujących w wyścigach NASCAR.

W Polsce nadal nie bada się zawodników MMA i nikt raczej nie łudzi się, że to prędko się zmieni. Kilka lat temu Łukasz "Juras" Jurkowski, ikona polskiego MMA, a dziś komentator Polsatu Sport, powiedział, że 75 procent zawodników bierze doping. 20 proc. na to nie stać, a tylko reszta jest czysta. W maju podtrzymał te słowa w programie "Klatka po klatce". - Prawda o dopingu w Polsce jest powszechnie znana. I tylko ktoś bardzo naiwny wierzy, że "połowa zawodników na pewno nie bierze" - przyznał Jurkowski.