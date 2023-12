Gwizdy i wyzwiska na Fame MMA. Chwyciła za mikrofon i się zaczęło. "Sam możesz..."

- Jesteś wygadana, inteligentna, ale w walce ze mną nie masz szans. To będzie dominacja genetyczna - odgrażała się Elizabeth "Lizi" Anorue, znana tiktokerka, ale też zawodniczka federacji Fame MMA, dla której był to już trzeci pojedynek. W przeciwieństwie to Natalii "Navci" Korgol - popularnej streamerki z platformy Twitch, która w sobotę debiutowała w organizacji Fame MMA. I jeszcze przed walką mówiła, że już czuje się wygraną, bo nie dała się sprowokować "Lizi", która wyzywała ją podczas konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

W sobotę już wyzwisk nie było - przynajmniej nie między obiema zawodniczkami, które od pierwszych sekund chciały się bić. No i się biły. Raz kombinacjami trafiała "Navcia", a po chwili skutecznym lewym prostym odpowiadała dysponująca nieco lepszymi warunkami fizycznymi "Lizi".

Fame MMA Reborn. "Lizi" nie wytrzymała. "To ty przyszedłeś na galę"

- Ależ to są wymiany - zachwycali się komentatorzy, gdy zawodniczki wyprowadzały kolejne ciosy. Głównie pięściami, choć walka była zakontraktowana w formule K-1. Wyszła poza pierwszą rundą. - Przecież ona chce jej urwać głowę - zwracał uwagę komentujący walkę raper i także freak fighter Jakub "Kubańczyk" Flas, gdy "Lizi" trafiła kolejnym lewym prostym.

Ale "Navcia" też odpowiadała. Szczególnie pod koniec drugiej rundy i na początku trzeciej, którą zaczęła bardzo agresywnie. To jednak nie wystarczyło, by pokonać "Lizi", która w sobotę wygrała jednogłośnie na punkty. Mimo to sympatia na trybunach była zdecydowanie po stronie "Navci" - w kierunku "Lizi" poleciały wyzwiska. - To ty przyszedłeś na galę, na której ja się biję, więc to ty możesz wypier***ać - krzyknęła zdenerwowana "Lizi", która po walce została też wygwizdana. Dla "Lizi" była to trzecia walka i druga wygrana w Fame MMA.

Fame MMA Reborn - wyniki walk: