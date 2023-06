Wyjaśnia się przyszłość Pudzianowskiego. Szef KSW zabrał głos. "Nie sądzę"

Na sobotniej gali KSW, która odbyła się na Stadionie Narodowym hitem wieczoru było starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Początek walki należał do 46-latka, który szybko powalił rywala na matę. W drugiej rundzie pojedynku lepiej prezentował się jednak Szpilka i znokautował przeciwnika. Była to druga porażka z rzędu byłego strongmana. Wcześniej został pokonany przez Mameda Khalidova na gali KSW 77.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Martin Lewandowski opowiedział o przyszłości Pudzianowskiego

Pudzianowski był mocno przybity porażką i po zakończeniu walki wprost powiedział, że jest już u schyłku kariery. - Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie - stwierdził. Wielu fanów zaczęło się zastanawiać, czy zawodnik wkrótce zakończy karierę. Nieco więcej na ten temat powiedział współzałożyciel KSW Martin Lewandowski.

Szokujący plan Murańskiego. Takiej walki jeszcze nie było. "Najbardziej krwawa jatka"

- Nie rozmawiałem z nim jeszcze, ale nie sądzę, żeby to była jego ostatnia walka. Myślę, że przed nim jeszcze co najmniej dwa pojedynki. Z pewnością jest teraz przygnębiony, bo był pewny wygranej, zwłaszcza po tej pierwszej rundzie. Mariusz jest zbyt ambitny i myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa - powiedział w programie The MMA Hour na kanale Youtube MMAFightingonSBN.

Szef KSW zobaczył swoje zdjęcie sprzed 18 lat. Komiczna pomyłka

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Oto kolejny możliwy rywal Pudzianowskiego. Okazja do wielkiego rewanżu

Jeśli Pudzianowski zdecyduje się kontynuować karierę, z pewnością nie będzie narzekać na brak ofert. Niedawno do walki wyzwał go Marcin Najman. "Po KSW na Narodowym pytacie, czy jestem gotowy na rewanż z Pudzianem? Odpowiadam rzeczowo, jestem!" - napisał na Twitterze. Gdyby doszło do tej walki, bylibyśmy świadkami wielkiego rewanżu. Obaj zawodnicy zmierzyli się ze sobą w 2009 roku podczas KSW 12 w Warszawie. Wówczas lepszy okazał się Pudzianowski.