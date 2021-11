Nieodpowiedzialne zachowanie "Krychy". "38 stopni gorączki"

Choć pojedynek ten nie był walką wieczoru galiFame MMA 12, kibice z pewnością nie mogli być zawiedzeni emocjami, jakie dostarczył. Starcie odbyło się na pełnym dystansie, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był sędziowski werdykt. Ostatecznie lepszy był "Krycha" po punktacji 29-28, 29-28, 29-28.

Nieodpowiedzialne zachowanie "Krychy"

Krystian "Krycha" Wilczak od samego początku walki wykazywał się dużą aktywnością, którą chciał zbić z tropu swojego przeciwnika. Pierwsze 20 sekund upłynęło pod znakiem nieustannych ataków na rywala. "Szewc" doprowadził jednak do przerwania serii za sprawą... włożenia Wilczakowi palca w oko, przez co sędzia musiał przerwać walkę.

"Krycha" nie zamierzał się jednak zatrzymywać, dzięki czemu w oktagonie doszło do prawdziwej wojny. Po zakończeniu walki zwycięzca sprokurował sporo kontrowersji, które w dobie pandemii koronawirusa mogą szokować.

Wilczak wyznał, że podszedł do walki z solidną gorączką. - "Szewcu" bardzo mocno bił, ale ja też jestem twardy, mogłem iść do przodu na te ciosy, jednak dyspozycja dnia nie była u mnie najlepsza, do walki wychodziłem mając 38 stopni gorączki - powiedział po walce.

