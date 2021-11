Wiadomo, z kim może się zmierzyć Jan Błachowicz. Ależ to by była wojna!

Podczas niedawnej gali UFC w Abu Zabi Jan Błachowicz (28-9) stracił pas mistrzowski wagi półciężkiej, choć pierwszy raz od dawna, to Polak był faworytem. Glover Teixeira (33-7) zdominował Błachowicza w pierwszej rundzie w parterze, a w drugiej bez większych problemów poddał go duszeniem zza pleców. Z kim teraz zmierzy się zawodnik warszawskiego klubu WCA?

- Ja już wiem, co, jak i z kim, ale nie powiem. Mogę tylko zdradzić, że nie zawalczę wcześniej niż w marcu. Czy mój rywal będzie z samej czołówki? To będzie top. Top, top. Ja przegrałem walkę, ale przegrałem walkę mistrzowską, więc rywal będzie top, top - mówił niedawno Błachowicz.

Ariel Helwani, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy od MMA, informuje, że trwają rozmowy na temat zestawienia Błachowicza z 29-letnim Aleksandarem Rakiciem, sklasyfikowanym na trzecim miejscu rankingu UFC.

Devin Clark, Jimi Manuwa, Anthony Smith i Thiago Santos to rywale, którzy ostatnio polegli z Rakiciem. W jego ostatnich 13 walkach pokonał Austriaka jedynie Volkan Oezdemir. Rakić aż dziewięć razy wygrał przez KO lub TKO. Jego bilans w UFC to siedem walk - sześć wygranych i jedna porażka, właśnie z Oezdemirem. To byłaby walka, w której trudno byłoby wskazać faworyta. Pewni moglibyśmy być tylko tego, że byłby to widowiskowy pojedynek, bo obaj lubią ofensywny i agresywny styl.

Czy Błachowicz wróci na szczyt UFC?

Jeśli Polak pokonałby Rakicia, to najprawdopodobniej dostanie wtedy walkę będącą eliminatorem do starcia o pas. Także Błachowicz potrzebuje pewnie dwóch wygranych, by spróbować odzyskać pas. A czasu ma coraz mniej, bo już niedługo skończy 39. lat. Pocieszenie jest takie, że Glover Teixeira ma aż 42 lata.