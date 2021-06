71-letni muzyk będzie walczył na gali Marcina Najmana. "Jacku, nie bój się!"

- Każdy może wszystko jeszcze w życiu osiągnąć. Wiek to tylko liczba. Wszystko jest jeszcze przed nami. Debiut Don Vasyla podczas gali MMA-VIP w październiku - powiedział na nagraniu wideo Marcin Najman. Słowa te nie powinny nikogo dziwić, ponieważ Don Vasyl ma 71 lat. Dotychczas jego głównym zajęciem było pisanie tekstów, nagrywanie piosenek i prezentacja utworów na koncertach.

Don Vasyl uczestnikiem gali Marcina Najmana. "Jacku, nie bój się!"

Wszystko wskazuje na to, że przeciwnikiem Don Vasyla na październikowej gali MMA-VIP będzie Jacek Murański. - Jacku, nie bój się! Śmiało! - krzyknął Don Vasyl na nagraniu opublikowanym przez Najmana. Nie trudno wywnioskować, że będzie to debiut Roma w klatce. Dotychczas 71-letni muzyk nie miał nic wspólnego z MMA. Nie wiadomo także, co na wyzwanie Don Vasyla odpowie Jacek Murański.

Warto dodać, że dla Don Vasyla udział w gali MMA-VIP 3 może być ratunkiem na jego problemy. Już kilka miesięcy temu wiadomo było, że 71-latek ma poważne problemy finansowe. W grudniu 2019 wyszło na jaw, że wokalista jest winny ponad milion złotych urzędowi skarbowemu. Musiał wystawić na sprzedaż swój dom i zamieszkać u rodziny. Piosenkarz starał się o mieszanie od władz Ciechocinka. Podkreślił, że finanse nie pozwalają mu nawet na wynajęcie lokalu - informował Szymon Rzyśkiewicz, redaktor serwisu Plotek.pl.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się gala MMA-VIP 3. Ostatnie wydarzenie miało miejsce 18 czerwca 2021 roku. Wtedy w oktagonie walczyli m.in. Krystian "Młody Pudzian" Pudzianowski, Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień czy Tomasz "Prince" Chic.