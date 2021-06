Legia Warszawa osłabiona na mecz z Bodo/Glimt! Nagła zmiana planów

Chorwacja z Josipem Juranoviciem w kadrze w poniedziałek odpadła z mistrzostw Europy po porażce w 1/8 finału z Hiszpanią 3:5 (po dogrywce). Juranović rozegrał w nim 74 minuty, a wcześniej zaliczył pełne 90 minut w meczu fazy grupowej ze Szkocją (3:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Oceniamy sędziowanie na Euro. "On robił błędy, które nie podlegają weryfikacji VAR"

Mimo braku jakiegokolwiek urlopu, Juranović po meczu z Hiszpanami chciał od razu wrócić do klubu. Legia Warszawa przygotowuje się bowiem do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. W I rundzie zmierzy się z bardzo trudnym rywalem - mistrzem Norwegii FK Bodo/Glimt.

"Josip, tak jak w końcówce sezonu, nie chciał żadnego urlopu, wraca do nas od razu po Euro i wesprze operację Bodo" - napisała w poniedziałek Izabela Kruk, rzecznik prasowy Legii Warszawa.

Z Euro 2020 prosto do Legii w Lidze Mistrzów. "Nie chciał żadnego urlopu"

We wtorek jednak okazało się, że sztab szkoleniowy Legii ostatecznie podjął nieco inną decyzję. Juranović otrzymał kilka dni wolnego na regenerację i do drużyny wróci w przyszłym tygodniu.

"Jura całym sercem chce pomóc zespołowi, ale dziś po kilku rozmowach podjęliśmy rozsądną decyzję, że po tak intensywnym okresie, Josip musi się zregenerować i dołączy do drużyny w przyszłym tygodniu. Będzie do dyspozycji trenera na mecz rewanżowy z FK Bodo/Glimt" - napisała we wtorek Izabela Kruk.

"Wszystkim zależało, żeby wrócił szybko, zwłaszcza Josipowi, ale to wspólna rozsądna decyzja z uwagi na zdrowie zawodnika. Bardziej pomoże nam wypoczęty i głodny gry" - dodała.

Niepewna posada trenera Legii Warszawa. Michniewicz: Sam chciałbym to wiedzieć

Pierwszy mecz pomiędzy Legią Warszawa a FK Bodo/Glimt zostanie rozegrany w środę 7 lipca w Norwegii. Rewanż tydzień później w Warszawie. Mistrzowie Polski będą musieli sobie radzić także bez króla strzelców ekstraklasy, Tomasa Pekharta, którego reprezentacja Czech awansowała do ćwierćfinału Euro 2020, w którym zmierzy się z Danią.