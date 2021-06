Krystian Pudzianowski niczym Mariusz! Rywal zdemolowany. "Jestem wku... na siebie"

"To przedstawiciel znamienitego rodu siłaczy. Przed państwem Krystian Pudzianowski" - zapowiedział Edward Durda młodszego brata Mariusza Pudzianowskiego. Dla Krystiana Pudzianowskiego była to już trzecia walka MMA. Z absolutnym debiutantem Tomasz "Prince'em" Chicem, z którym wszedł do klatki na piątkowej gali MMA-VIP 2 organizowanej przez Marcina Najmana.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowita metamorfoza byłego rywala Marcina Najmana. "Udało mi się odbić od dna"

Tak efektowna walka, że nawet Najman wszedł oktagonu. "Co za widowisko"

Krystian Pudzianowski wygrał na MMA-VIP 2

- Lipa, nie przygotowałem się. Jestem wku... na siebie. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz - mówił porozbijany Tomasz Chic, który w piątek przegrał z młodszym z braci Pudzianowskich. - Ciężko harowałem na to ostatnie pół roku. Mój trener mówił mi, że te dziewięć minut w klatce to będzie dla mnie spacerek - chwycił za mikrofon Pudzianowski.

Ale to nie było dziewięć minut, bo walka nie wyszła poza pierwszą rundę. Pudzianowski szybko obalił Chica i rozbił jego łuk brwiowy. I już go z tego parteru nie wypuścił. Po kilkudziesięciu sekundach - w stylu swojego brata, który ma znacznie większe doświadczenie i bogatszą karierę w MMA - uniósł się nad rywalem i zneutralizował jego próbę ucieczki z parteru, okładając go solidnymi ciosami.

"Taxi Złotówa" zniszczył byłego rywala Najmana! Totalnie odpłynął

Gala MMA-VIP 2. Wyniki: