Nitras ujawnił, kto z Polaków spał w domu pielgrzyma w Paryżu. O tym będzie głośno

10 - tylko tyle medali z igrzysk w Paryżu przywieźli polscy sportowcy. To najgorszy wynik naszej kadry od 68 lat. Po igrzyskach głównym tematem nie jest jednak tylko forma i wyniki naszych zawodników.

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Już w trakcie imprezy w Paryżu sportowcy mówili o problemach i zaniedbaniach w związkach sportowych. "Daria Pikulik przypominała o braku pieniędzy i rowerów od PZKol. Dawid Tomala alarmował, że w PZLA wiele rzeczy jest do zmiany. Weronika Zielińska-Stubińska podobnie mówiła nt. funkcjonowania PZPC. Arkadiusz Kułynycz wytykał, że nie mógł zabrać do Paryża sparingpartnera, a działacze Polskiego Związku Zapaśniczego zabrali masę osób towarzyszących" - wyliczał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Już w poniedziałek sprawą zajął się minister sportu Sławomir Nitras, który zapowiedział rozliczenie związków sportowych za sposób wydawania pieniędzy na delegacje do Paryża. "Wyjaśnimy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów lub braku sprzętu było zbyt dużo. Rozpoczynamy od ustalenia kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach olimpijskich za pieniądze publiczne" - napisał Nitras na Twitterze.

Prezesi w luksusowych hotelach, lekarze w domu pielgrzyma

W środę minister sportu raz jeszcze odniósł się do tej kwestii na konferencji prasowej. - Zwróciłem się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o szczegółowe informacje, kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach. Termin jest do końca dzisiejszego dnia. Dałem tylko dwa dni. Chciałem tę informację uzyskać jak najszybciej. Ponad połowa związków już mi takie informacje przekazała - powiedział Nitras, cytowany przez Eurosport.

- Prezesi związków [spali] w luksusowych hotelach za ponad 1000 euro za noc z osobami towarzyszącymi. A lekarze, np. doktor Zając, który opiekował się naszymi siatkarzami, fizjoterapeuci, w domu pielgrzyma za 48 euro. Ja to widziałem na własne oczy. Czekałem do końca igrzysk, aby nie podgrzewać atmosfery, a tak naprawdę odwracać uwagi od sportowców, którzy startowali każdego dnia. Ale oni również nie wytrzymywali. Tych sygnałów o nieprawidłowościach było więcej niż wie dzisiaj opinia publiczna - dodał.

- Wstrzymam wszelkie finansowanie dla związków, jeśli poszczególne związki nie dostarczą mi informacji na temat każdej złotówki, która została wydana na przygotowanie do igrzysk oraz na pokrycie kosztów poszczególnych delegacji - zapowiedział minister sportu.

- Mam takie wrażenie, również po igrzyskach, że mamy w polskim sporcie dwie kasty: ta rządząca, której należy się wszystko i ta, która realnie organizuje sport: trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, a na końcu sami sportowcy, którym się nic nie należy albo którzy mają się cieszyć z tego, co im z pańskiego stołu skapnie. Nigdzie nie było tego widać lepiej jak na igrzyskach olimpijskich - podsumował Nitras.