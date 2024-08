Medalistka igrzysk poruszyła serca fanów. Jej babcia była Polką

Dla Australii igrzyska w Paryżu były niezwykle udane. Kraj ten zdobył we Francji aż 53 medale, w tym 18 złotych, co sprawiło, że ulegli tylko USA, Chinom oraz Japonii. Swój wkład w sukces miała Jemima Montag. Australijka zdobyła brąz w chodzie na 20 kilometrów, a także kolejny brąz w sztafecie mieszanej chodu i maratonu w duecie z Rhydianem Cowleyem. Jednak to nie tylko przez jej osiągnięcia sportowe zrobiło się o niej głośno.

Jessica Montag poruszyła serca fanów

Furorę robi wywiad, którego Montag udzieliła po zakończeniu rywalizacji w chodzie. Zawodniczka podkreślała w nim m.in., jak wielkie wsparcie otrzymała od kibiców i że w Tokio było mniej stresująco, bo tam z uwagi na COVID19 nie było kibiców wzdłuż trasy. - Miałam dobre przeczucie od rana, ale czułam też większą presję, bo w Tokio nie było fanów, a dziś widziałam ze 30 koszulek z napisem "Team Jem" wspierających mnie. A wiadomo, że w takiej sytuacji chcesz spisać się lepiej, bo wiesz, jak bardzo są podekscytowani i wierzą w ciebie - powiedziała Montag.

Australijka powiedziała także, jak ważne jest, by zachować zdrowy dystans do swoich wyników. Jest bardzo cienka granica między chęcią zdobycia medalu, a potrzebą zdobycia medalu. To ważne, by na niej balansować. By nie wymagać od siebie medalu, ale po prostu go pragnąć, a dzięki temu mieć dodatkową motywację i dać z siebie więcej. A jeżeli się nie uda, to trudno, słońce nazajutrz też wstaje - oceniła zawodniczka.

Zapytana o wiadomość, jaką chciałaby przekazać młodym zawodniczkom, które dopiero zaczynają swe kariery, Montag długo się nie zastanawiała. - Chciałabym, żeby miały świadomość, że na tej drodze będzie wiele wyzwań. Zwłaszcza gdy ma się 16-17 lat. Ja wtedy najmocniej kwestionowałam, czy chcę to robić dalej. Jednak to nie jest ważne czy uprawiasz sport hobbystycznie, czy zawodowo. W sporcie chodzi o poczucie jedności, o zawiązywanie nowych przyjaźni, dbanie o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Sport uczy nas cech przywódczych oraz poświęcenia, które zaowocują w przyszłości. Dlatego podążajcie swoją własną drogą - podsumowała Montag.

Polskie korzenie Australijki. Jej babcia przeżyła w piekle na ziemi

Dodajmy, że Australijka ma polskie korzenie. Jej babcia była polską Żydówką. Urodziła się jako Judyta Joachimsmann w Wieliczce, a podczas drugiej wojny światowej trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Cudem udało jej się przeżyć, po czym trafiła do Australii. Po drodze jednak znalazła schronienie we Francji. Gdzie? W Paryżu! Dlatego też zdobycie medalu w tym właśnie miejscu znaczyło dla Montag bardzo wiele, co sama tłumaczyła w rozmowie z australijską gazetą "The Sydney Morning Herald".

- W tym mieście moja babcia i pradziadek znaleźli azyl po drugiej wojnie światowej. Czułam w sobie dodatkowe siły dzięki niej. Ona przekazała wiele wspaniałych cech mojemu ojcu, a on przekazał je mi oraz moim siostrom. To naprawdę mocno pomogło.