Babiarz naprawdę usłyszał to w TVP. Niebywałe kulisy. Szaranowicz reaguje

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział na antenie Przemysław Babiarz, odnosząc się do piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Jego uwaga w czasie ceremonii otwarcia igrzysk wywołała wiele kontrowersji i zelektryzowała opinię publiczną. I choć pierwotnie sprawa miała skończyć się na ostrzeżeniu, jej konsekwencje zaskoczyły nawet osoby pracujące w gmachu na Woronicza.

"Twoje zdjęcie z Kurskim jest wiecznie żywe"

Jak usłyszeliśmy, to właśnie ta burza w mediach społecznościowych i włącznie się do sprawy polityków, miały na dobre pogrążyć dziennikarza pracującego w TVP od ponad trzech dekad. Sympatycy PiS, ale też sami przedstawiciele tej partii pisali o wolności słowa.

"Sam autor Imagine, John Lennon nazwał ten utwór 'komunistycznym manifestem' (...) Babiarz po prostu powiedział prawdę - no ale mówienie prawdy faktycznie się nie mieści w standardach zagarniętej przez ludzi Tuska TVP" - przekazała na platformie X europosłanka Beata Szydło.

"Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. 'wolności" słowa'" - stwierdził poseł Przemysław Czarnek.

Jego polityczni, i nie tylko polityczni przeciwnicy punktowali jednak, że komentator przesadził.

"Babiarz o piosence Imagine Lennona: to jest wizja komunizmu niestety. IKSDE" – napisała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska, nawiązując do "xD", symbolu śmiechu.

"Naprawdę Babiarz w TVP skomentował 'Imagine' Lennona na otwarciu igrzysk w Paryżu słowami 'To jest wizja komunizmu'? Tak mu mózg podpowiedział? - pisał aktywny w tematach politycznych muzyk Zbigniew Hołdys.

Temat opisywały też zagraniczne media, od Rosji po Stany Zjednoczone.

W sobotni poranek wydawało się, że Babiarz przy igrzyskach będzie pracował dalej, a od TVP dostanie ostrzeżenie i sugestię, by skupić się na sporcie i zostawić inne sprawy na boku. Taką rozmowę przed igrzyskami miał ponoć przeprowadzić zresztą z komentatorem dyrektor redakcji sportowej Jakub Kwiatkowski. Również dlatego, że sytuacja Babiarza od pół roku była delikatna.

Zimą, gdy w TVP zmieniły się władze, na Woronicza w każdym gabinecie dyrektorskim pojawili się nowi ludzie, którzy potem też dobierali sobie nowych pracowników - dziennikarzy, reporterów, prowadzących serwisy. W TVP Sport te zmiany dotknęły praktycznie tylko kierowników - Kwiatkowski zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Zielińskiego, kilka miesięcy później z redakcji odszedł też pełniący funkcję redaktora naczelnego i wicedyrektora Sebastian Staszewski, a pojawił się Jakub Polkowski. W redakcji sportowej exodusu dziennikarzy nie było, również w obrębie osób związanych nie tylko ze sportem. Tu toczyły się jednak ożywione dyskusje - jedne o Macieju Kurzajewskim, który z TVP Sport odszedł niedawno, inne właśnie o Babiarzu, który - oprócz tego, że od 32 lat jest przy sporcie - współpracował też z innymi redakcjami. Od 2020 roku prowadził choćby popularny teleturniej "Va Banque". W zimie dyskutowano akurat o jego wiosennym sezonie - część osób chciała go dalej, część przypominała o przeszłości. - Twoje zdjęcie z Jackiem Kurskim jest wiecznie żywe - miał usłyszeć Babiarz na jednej z rozmów.

Powitanie Jacka Kurskiego w TVP, 8 stycznia 2016 r. Od lewej: Danuta Holecka, Przemysław Babiarz, Jacek Kurski, Anna Popek i Maciej Stanecki Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Chodziło o fotografię z 2016 roku z pierwszej konferencji prasowej Jacka Kurskiego w roli prezesa TVP. Na zdjęciu Babiarz pozował razem z Kurskim, Anną Popek i Danutą Holecką. Jak się okazało, został na tę fotografię spontanicznie zaproszony już na samej konferencji. Część z nieprzychylnych mu osób przypominała także jego wypowiedzi dla portalu Fronda, w których sprzeciwiał się m.in. działaniom społeczności LGBT podczas marszu równości.

Ostatecznie wypracowano pewien kompromis i zdecydowano, żeby Babiarz skupił się na sporcie. Prowadzenie "Va Banque", które we wstępnym zamyśle nawet pozostawiono, pokrzyżowały problemy zdrowotne dziennikarza, a odcinków emitowanych w TVP Historia "Gigantów Historii" było tylko kilka. Babiarz zresztą wiosną pracować nie mógł, bo leżał w szpitalu. Potem dochodził do siebie, a do pracy wrócił pod koniec kwietnia, szykując się już głównie na swoje kolejne igrzyska. Zaczął je i skończył pierwszego dnia, już na ceremonii otwarcia.

Wszystko rozegrało się na meczu Świątek. Dyrektor nagle zmienił zdanie

Jak przekazuje nasz informator intensywna wymiana zdań w sprawie Babiarza między władzami TVP, a redakcją sportową, miała miejsce w sobotę koło południa. Ze sprawy redakcyjnej zmieniła się w polityczną. Tomasz Sygut, czyli dyrektor generalny będącej w likwidacji spółki Telewizja Polska, musiał dostać telefon z "samej góry", bo w sobotę po południu zmienił zdanie i przekazał, że nie ma szans by Babiarz dalej pracował przy igrzyskach. Szef sportu w TVP miał się dowiedzieć, że komunikat w sprawie zawieszenia komentatora jest już szykowany i Babiarzowi trzeba tylko wcześniej przekazać, że dla niego to koniec igrzysk. Tak też się stało.

W sobotę o godz. 15 biuro prasowe TVP przekazało: "Szanowni Państwo, wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich". Komunikat o tym postanowieniu przytoczono także tuż po rozpoczęciu głównego programu informacyjnego programu TVP 19.30.

Ta decyzja wzbudziła złość na prawicy, ale zdziwieni konsekwencjami słów wypowiedzianych podczas ceremonii otwarcia były też osoby postronne, w tym dziennikarze spoza świata sportu.

"Decyzja o zawieszeniu Babiarza jest zwyczajnie głupia. To się w głowie nie mieści. Do wtorku nikt by nie pamiętał co powiedział o Imagine, a tak macie na własne życzenie męczennika o wolność słowa. Brawo" - napisała w mediach społecznościowych Dominika Długosz z "Newsweeka".

"To już kompletny absurd i nadgorliwość. Wystarczyło mu powiedzieć: Chłopie, nie filozofuj następnym razem, bo nie jesteś zatrudniony jako publicysta polityczny" - stwierdził Michał Danielewski z OKO.press, opisując to działanie jako sadyzm.

W niedzielę przeciw decyzji zaprotestował też zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W swym oświadczaniu przyrównał te działania do cenzury i braku tolerancji. Sporo o tym co zrobić i jak teraz zareagować, mówi się też na korytarzach TVP, głównie w redakcji sportowej.

"Zainwestowałem w Babiarza osobiście"

Większość dziennikarzy jest zła na decyzję o odsunięciu Babiarza i trudno im się z nią pogodzić - stąd też powstał pomysł wystosowania czegoś w rodzaju petycji, czy listu, który będzie głosem poparcia i wstawienia się za redakcyjnym kolegą. Pomysł o którym usłyszeliśmy w poniedziałek rano, w ciągu dnia nabierał kształtów i się materializował. List ponoć jest już gotowy i podpisało się pod nim sporo osób, również byłych sportowców i ekspertów, którzy z TVP współpracują przy tych igrzyskach.

Równoległe słyszymy też, że w redakcji TVP Sport były też osoby doradzające Babiarzowi, by podczas komentowania zrezygnował z tematów wrażliwych czy też drażliwych, innych niż sportowe. A tego Babiarz w przeszłości nie unikał. Podczas zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku przekazał swoje przemyślenia o "ideologii klimatycznej", czy odniósł się też do... "Imagine". - Z jednej strony to apel o pokój, równość i braterstwo dla całej ludzkości, taka utopijna wizja świata, a trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym i antyreligijnym zabarwieniu - oznajmił wtedy, powołując się wówczas na wypowiedzi samego Lennona, czyli "polukrowaną w formie treść, żeby ostry przekaz nie odstraszył".

Wtedy przez moment te słowa też rezonowały w mediach, ale na tym się skończyło. Teraz jest inaczej. Włodzimierz Szaranowicz, legendarny komentator TVP, z którym udało nam się teraz chwilę porozmawiać, sytuacją młodszego kolegi był zmartwiony.

- Zainwestowałem w Przemysława Babiarza osobiście. On w TVP przejął po mnie schedę. Zostawianie go na lodzie w tej sytuacji byłoby stratą - przekazał nam honorowy attaché prasowy reprezentacji Polski na igrzyska oraz człowiek, który wciąż luźno współpracuje ze sportową redakcją TVP. Inną z osób, która miałaby jakoś wesprzeć Babiarza, jest też Dariusz Szpakowski. Duże wyrazy wsparcia Babiarz dostaje szczególnie od osób, z którymi pracował w redakcji przy lekkiej atletyce, czy pływaniu.

Według naszych informacji komentator nadal jest w Paryżu. Być może będzie chciał zostać w stolicy Francji jeszcze chwilę, by rywalizację na igrzyskach obejrzeć już prywatnie.

Gdy pytamy o jego przyszłość w TVP, nie słyszymy głosów optymistycznych. A w obliczu tego, że decyzja o odsunięciu go od mikrofonu mogła mieć szerszy, polityczny kontekst, zasadnym jest pytanie o to, czy to w praktyce nie jest koniec Babiarza w TVP? Pytania o długość zawieszenia przesłaliśmy do biura prasowego TVP, na odpowiedź czekamy. Sam Babiarz nie chce komentować sprawy.

Pod nieobecność doświadczonego komentatora część z jego zadań na igrzyskach przejmie Szymon Borczuch, który zajmie się relacjonowaniem pływania. Nie jest natomiast jeszcze pewne, jak TVP rozwiąże sprawę transmisji z lekkiej atletyki, ale najpewniej też sięgnie po któregoś ze swych akredytowanych dziennikarzy, który jest w Paryżu.