Tak "Washington Post" pisze o aferze wokół TVP i Babiarza

Czy słynna piosenka Johna Lennona i Yoko Ono "Imagine" opowiada o komunistycznej wizji świata? To już każdy ma prawo ocenić sam, ale według Przemysława Babiarza, jak najbardziej. Słynny polski komentator specjalizujący się w lekkoatletyce oraz skokach narciarskich nie gryzł się w język podczas wykonania legendarnego utworu na ceremonii otwarcia. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - takimi słowami ocenił piosenkę Lennona i Ono.

Niemcy, Rosja, Serbia, a teraz USA. Afera z Babiarzem głośna i poza Polską

TVP niemalże zaraz po piątkowej ceremonii igrzysk zawiesiła komentatora, wyrzucając go jednocześnie z ekipy pracującej przy imprezie, ku niezadowoleniu, a wręcz oburzeniu wielu fanów. Babiarza bronili m.in. koledzy po fachu, a nawet sam prezydent Andrzej Duda. Sam temat poruszały m.in. media rosyjskie, serbskie czy niemieckie. "Babiarz kpił podczas transmisji na żywo" - pisał niemiecki "Bild".

Amerykanie przypominają o czasach komunizmu. "To dalej budzi wielkie emocje"

Jak się okazuje, afera z komentatorem TVP dotarła nawet za ocean do USA. Artykuł poświęcił jej amerykański dziennik "Washington Post". Czytamy w nim opis całej sytuacji, a Amerykanie podkreślają, że słowa Babiarza niemal natychmiast wywołały dyskusję w naszym kraju. Dziennik zwrócił także uwagę na trudną historię polskich mediów publicznych w ostatnich latach. "Prawicowi populiści, którzy rządzili Polską w latach 2015-2023, używali TVP jako swojego własnego medium. Donald Tusk, bardziej centralny polityk, którego szeroka koalicja objęła rządu w ubiegłym roku, zapowiedział szybkie wyzwolenie mediów publicznych spod kontroli" - czytamy.

Amerykanie podkreślili także, że decyzja o odsunięciu Babiarza od komentowania igrzysk wywołała sprzeciw zwłaszcza wśród członków poprzedniego rządu, cytując byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał, że "prawda się obroni, wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie". Zaznaczyli jednak, iż nawet niektórzy bardziej lewicowi politycy uznali karę za zbyt surową. Na koniec "Washington Post" przypomniał, że Polska po II wojnie światowej aż do 1989 roku znajdowała się pod wpływem Związku Radzieckiego, a ten okres dalej wywołuje w naszym kraju wielkie emocje.