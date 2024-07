Przemysław Babiarz zawieszony. Jest reakcja Andrzeja Dudy

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu Przemysław Babiarz postanowił odnieść się do interpretacji słów piosenki pt. "Imagine" autorstwa Johna Lennona. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - mówił dziennikarz Telewizji Polskiej. To też nie był pierwszy przypadek podczas igrzysk, gdzie Babiarz wypowiadał się w taki sposób. Podobnych słów Babiarz użył podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r.

Część internautów chwaliła Babiarza za wypowiedziane słowa, a druga część wyrażała jasno swoje niezadowolenie. Telewizja Polska postanowiła zawiesić dziennikarza. "Szanowni Państwo, wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie. To nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - czytamy w komunikacie stacji.

Decyzja telewizji publicznej ws. Babiarza też wywołała sporo kontrowersji. "Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" - napisał Mateusz Morawiecki, były premier RP. "Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP za powiedzenie prawdy o Imagine Lennona. Za powiedzenie, że to wizja komunizmu. Nawet sam Lennon przyznawał, że był to manifest komunistyczny" - dodał Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji.

Duda bierze Babiarza w obronę. "U nas zapanowała jakaś nowość"

Teraz do sprawy Babiarza odniósł się prezydent Andrzej Duda, z którym krótko rozmawiał portal WP SportoweFakty. Duda postanowił wziąć dziennikarza w obronę. - Wydaje mi się, że twórczość artystyczną można interpretować na różne sposoby i nikt nie powinien tego zabraniać. Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość, że jednak nie wolno przedstawiać swojego punktu widzenia - powiedział. A jak prezydent ocenił ceremonię otwarcia igrzysk?

- Ceremonia miała różne momenty. Pojawiło się wiele słów krytyki, są różne punkty widzenia na to wszystko, ja też mam swój. Na pewno uroczystość otwarcia igrzysk była inna niż do tej pory. Jednym odpowiadał ten styl, innym nie. Pojawiły się elementy, z którymi z pewnością nie wszyscy się zgadzają. Taki jest ten świat. Ceremonia trwała cztery godziny, więc zmokliśmy i pod tym względem to było trudne doświadczenie - dodał Duda.