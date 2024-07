Dołączył do Babiarza. Komentator usunięty za seksistowski żart

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - te słowa Przemysława Babiarza podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu wywołały wielką burzę. TVP postanowiło zawiesić polskiego komentatora i odsunąć go od francuskiej imprezy. Decyzja ta podzieliła odbiorców. Wielu z nich, jak choćby niektórzy koledzy Babiarza po fachu, uznali to za grubą przesadę. Inni natomiast stwierdzili, że komentator przesadził i powinien był powstrzymać się od takich opinii na wizji.

Paryż 2024. Australia jak Polska. Jedno zdanie rozpętało burzę

Sprawa z Babiarzem poruszyła nawet zagraniczne media. Pisali o tym Niemcy, Serbowie, Rosjanie, a nawet... Nowozelandczycy. Tymczasem do kolejnego podczas tych igrzysk zawieszenia komentatora doszło w - położonej niedaleko Nowej Zelandii - Australii. Tamtejszy komentator Bob Ballard oburzył wielu fanów, zawodników, a nawet współkomentującą Lizzie Simmonds swoim seksistowskim żartem podczas rywalizacji kobiet w pływaniu.

Całe zdarzenie miało miejsce podczas sobotniej walki o medale sztafet 4x100 metrów stylem dowolnym. Australijski w składzie Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon i Meg Harris zwyciężyły w wielkim stylu, wyprzedziły drugie Amerykanki o prawie 1,3 sekundy (podium uzupełniły Chinki). Gdy ostatnie sztafety dopływały do końca, Ballard powiedział "Cóż, kobiety już powoli kończą. Wiecie, jakie są kobiety, krzątają się tu i tam, robiąc ciągle makijaż", po czym sam głośno się roześmiał.

Bob Ballard skrytykowany przez współkomentującą. Eurosport zareagował jak TVP

Komentująca zawody wraz z nim Lizzie Simmonds niemal od razu nazwała te słowa "bulwersującymi" i przypomniała, że niektórzy mężczyźni również się malują. Jego zachowanie rozwścieczyło wielu obserwatorów. Choćby australijska dziennikarka Emily Benammar na portalu X nakazała mężczyźnie "zwiesić głowę ze wstydu i wracać do lat 30'".

Szybko zareagował także tamtejszy Eurosport, który podobnie jak TVP postanowił zawiesić swojego komentatora i odsunąć go od reszty igrzysk. - Podczas wczorajszej transmisji Eurosportu, nasz komentator Bob Ballard pozwolił sobie na bardzo niewłaściwe słowa. W związku z tym został on zawieszony oraz usunięty ze składu Eurosportu na resztę igrzysk ze skutkiem natychmiastowym - czytamy w oświadczeniu stacji. Australijczyk to jeden z najbardziej doświadczonych dziennikarzy igrzysk, który pływaniem zajmuje się od przeszło 40 lat. Jak dotąd w żaden sposób nie odniósł się on do zawieszenia.