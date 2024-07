Barcelona dostała ofertę marzeń za swoją gwiazdę!

FC Barcelona ma spore aspiracje przed kolejnym sezonem. Chce zdobyć kolejne trofea, czego nie udało się dokonać w poprzednim sezonie. Do tego potrzebne są transfery. Klub ma na oku dwa potężne wzmocnienia w postaci Nico Williamsa i Daniego Olmo. Jednak sytuacja drużyny sprawia, że muszą sprzedać kilku obecnych zawodników, by spełnić wymagania finansowego Fair Play. I niewykluczone, że niedługo z zespołu odejdzie jedna z gwiazd. Właśnie wpłynęła za nią kolejna oferta.

Raphinha na wylocie z Barcelony? Wpłynęła konkretna oferta

Mowa o Raphinhi. Sam piłkarz nie zamierza zmieniać otoczenia, choć wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będzie tylko rezerwowym. "Chce iść pod prąd, wiedząc, że sezon rozpocznie w skomplikowanej sytuacji sportowej" - pisał nie tak dawno kataloński "Sport". Barcelona także nie zamierza go sprzedawać, póki co. "Klub bardzo ceni Raphinhę za konkurencyjność i dobre występy" - podkreślali hiszpańscy dziennikarze. Rzekomo Barcelona odrzuciła nawet gigantyczną ofertę.

Mimo wszystko kluby z Arabii Saudyjskiej się nie poddają i chciałyby sprowadzić Raphinhę do siebie. Jeden z nich miał nawet ostatnio złożyć konkretną propozycję. Jak donosi "Mundo Deportivo", opiewała ona na 65 mln euro. Nie podano jednak, o który konkretnie klub chodzi. Wcześniej zainteresowanie Brazylijczykiem wyrażał m.in. Al-Hilal. Teraz rzekomo do walki o piłkarza może wkroczyć też Arsenal, który śledzi jego poczynania. Jak donosi "The Mirror", Anglicy są gotowi zaproponować około 50 mln euro.

Barcelona przed dylematem

Jak na razie Barcelona nie ustosunkowała się do propozycji z Arabii Saudyjskiej, choć zdaniem hiszpańskich dziennikarzy nieco zmniejszyła oczekiwania finansowe. Wie, że musi pozyskać środki, by ściągnąć do siebie gwiazdy Euro 2024.

O tym, czy ostatecznie Raphinha odejdzie z Barcelony już tego lata, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Brazylijczyk trafił do katalońskiej drużyny w 2022 roku. Od tego czasu rozegrał 87 meczów, w których zdobył 20 goli i 25 asyst. Wraz z Barceloną wygrał dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.