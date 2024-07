Gigantyczna burza po decyzji TVP ws. Babiarza. Morawiecki nie wytrzymał

"Ceremonia otwarcia IO już nigdy nie będzie tak spektakularna na stadionie, po tym co Francuzi przygotowali artystycznie" - tak zareagowali fani na to, co wydarzyło się w piątek w Paryżu. Na długo to wydarzenie zapamiętają, zwłaszcza Polacy, którzy usłyszeli nagle niespodziewane słowa dziennikarza Przemysława Babiarza.

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - przekazał, odnosząc się do piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Nie minęło dużo czasu, a stacja TVP Sport poinformowała o zawieszeniu pracownika. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - można było przeczytać w oświadczeniu.

Oto co można przeczytać w sieci po decyzji TVP ws. Babiarza. "To jest skandal"

Błyskawicznie zareagował na to Marek Szkolnikowski. "Wolność słowa polega na tym, że mamy prawo do wyrażania swoich opinii" - oznajmił. Nieco inaczej opisał to Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Brak tolerancji dla głupoty" a "brak tolerancji" to dwie różne sprawy. Pier...enie o komunizmie, gdy doskonale wiadomo, jaki cel i jakie znaczenie ma obecnie dana piosenka, to jak najbardziej głupota. Decyzja ws. Przemysława Babiarza zapadła na szczycie władzy w TVP." - podsumował.

"Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" - przekazał były premier RP Mateusz Morawiecki.

"Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP za powiedzenie prawdy o Imagine Lennona. Za powiedzenie, że to wizja komunizmu. Nawet sam Lennon przyznawał, że był to manifest komunistyczny. 'Zgłaszasz mowę nienawiści, prawdy nigdy nie rozbroisz, prawdy nigdy nie zatrzymasz, prawda zawsze się obroni!" - spuentował polityk Sławomir Mentzen.

"Dlatego nie ma w nas zrozumienia i tolerancji dla Przemysława Babiarza. Został on natychmiast zawieszony. Prezes TVP" - napisał Krzysztof Stanowski.

"Nie no TVP czy Wyście zwariowali?! My tu się możemy przekomarzać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza? Nie znam środowiska sportowego, dlatego proszę Tomasza Zimnocha i Krzysztofa Stanowskiego o przekazanie red. Babiarzowi słów wsparcia ode mnie. To jest skandal" - oznajmiła posłanka na Sejm Anna Maria Żukowska.

"Ani mi się wczorajszy komentarz pana Babiarza nie podobał, ani jego wcześniejsza aktywność, także okołozawodowa (stanie za Kurskim po wyrzuceniu Daszczyńskiego uważam za skrajnie słabe), ale zawieszanie go za wczorajszy komentarz to jakiś ponury żart" - przyznał dziennikarz WP Patryk Słowik.

"Babiarz po prostu miał prawo wyrazić opinię. Nie była ona specjalnie kontrowersyjna. Jeśli za to poleci, to znaczy, że ktoś w nielegalnie przejętych mediach publicznych ma problem z wolnością słowa" - stwierdził dziennikarz Grzegorz Wszołek. "I cyk, Babiarz zawieszony XD" - dodał niedługo później.

"Przemek Babiarz to człowiek odważny. Do dziś jestem mu wdzięczny za jego uczestnictwo w pikiecie pod Rzeczpospolitą kiedy mnie wyrzucano. Murem za Babiarzem" - napisał Cezary Gmyz.

"Przykro mi, że nie usłyszę głosu Przemysława Babiarza na Igrzyskach w Paryżu. Dla mnie to autorytet w branży dziennikarstwa sportowego" - skwitował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl. "Żenujące jest to, jak ludzie nie potrafią patrzeć na człowieka inaczej niż na politykę. Brawo" - dopisał.