Niemka Ricarda Funk była jedną z faworytek rywalizacji w kategorii K1 w kajakarstwie górskim. Mistrzyni olimpijska z Tokio w tej konkurencji wygrała półfinał, pokazując, że jest dobrze przygotowana do walki nawet o złoto.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

"Nasze marzenia zostały zniszczone". Niemieckie media w szoku po dramacie "Królowej Kajaków"

Ale być może to fenomenalny wynik w finale Australijki Jessiki Fox sprawił, że Funk od początku przejazdu bardzo mocno zaryzykowała. Na początku była nawet szybsza od Fox, ale z czasem zaczęła do niej tracić cenne ułamki sekund. Mimo to, była bliska medalu, ale nie zaliczyła jednej z ostatnich bramek i dostała aż 50 karnych sekund. To oznaczało dopiero jedenaste miejsce i koniec marzeń o jakimkolwiek krążku. Gdy Funk zobaczyła, że została ukarana w ten sposób, nie mogła w to uwierzyć.

Złoto w ten sposób przypadło wspomnianej Fox, srebro Klaudii Zwolińskiej, a brąz Brytyjce Kimberley Woods.

Niemieckie media przyjęły te rozstrzygnięcia z niedowierzaniem i rozczarowaniem. "Marzenie o medalu zostało zniszczone i ostatecznie jest 11. miejsce. Przerażenie na twarzy Niemki, tak bardzo oczekiwała medalu" - relacjonował portal Focus.

- Jeszcze do końca nie zdaję sobie z tego sprawy. To bardzo denerwujące. Podjęłam ryzyko, być może trochę za duże. Chciałabym to zrobić jeszcze raz, ale niestety nie jest to możliwe. Bardzo ciężko pracowałem na tę chwilę - ubolewała ze łzami w oczach po swoim występie Ricarda Funk. - Nawet nie zauważyłam, że kij przesunął się po moim hełmie. Myślałam, że to tylko dwie sekundy.

"Dramat przed metą" - tytułuje swój artykuł portal T-Online.de. ""Królowa Kajaków" nie zauważyła swojego błędu" - pisze z kolei "Bild", dodając, że Funk była nadzieją Niemców na kolejne złoto.

"Funk zwiększyła ryzyko - a kiedy dotarła do bramki, ledwo udało się jej objąć głową słupek i kilka razy dotknąć go kaskiem. Ale Funk nadal walczyła, ponieważ dotknięcie kosztuje „tylko" dwie sekundy kary, medal i tak byłby możliwy. Czego ona nie wiedziała, to że sędziowie uznali jej błąd Funk za niezaliczoną bramkę. Oznacza to: 50 sekund kary – wszystkie marzenia o medalach legły w gruzach!" - relacjonowali niemieccy dziennikarze.

Trener Niemki Klaus Pohlen analizował niepowodzenie swojej zawodniczki: - Być może na chwilę straciła uwagę. Tak to jest w sporcie. Mimo wszystko można powiedzieć, że występ był dobry. Trzeba było zaryzykować. To cienka granica między ryzykiem a kontrolą. Wszyscy jesteśmy teraz bardzo rozczarowani. Byłoby miło dobrze rozpocząć igrzyska olimpijskie. Musimy odłożyć to na bok - powiedział.