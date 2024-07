Co za gest polskiego miliardera. Uratował Linette i Fręch. "Anioł"

Magda Linette pokonała Magdalenę Fręch w WTA 250 w Pradze i zgarnęła trzeci tytuł w karierze. Sen z powiek obu Polkom spędzała jednak niepewna przyszłość. Panie musiały dostać się do Paryża jeszcze przed piątkowym wieczorem, gdzie rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk. Wydawało się to misją wręcz niemożliwą do zrealizowania, ale pomocną dłoń wyciągnął... polski miliarder. Złożył obietnicę i jej dotrzymał, co właśnie potwierdziły Linette i Fręch.

3 Screen z Canal + Sport i Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl