Chcieli wygryźć Leona ze składu. Grbić podjął decyzję

Po fazie zasadniczej Ligi Narodów zaczęły pojawiać się propozycje wariantu, który jeszcze do niedawna wydawał się niemożliwy. A mianowicie, że Nikola Grbić powinien postawić w wyjściowym składzie postawić na duet Kamil Semeniuk – Tomasz Fornal, zostawiając Wilfredo Leona w kwadracie dla rezerwowych. Szkoleniowiec Polaków w czwartkowym ćwierćfinale nie zdecydował się na taki ruch i na ten moment wydaje się, że nie zdecyduje się na to także w kolejnych meczach w Ningbo i w mistrzostwach Europy.

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Grbić szybko na to zwrócił uwagę. Polacy muszą to pilnie poprawić

Polakom mocno dłużyło się już czekanie na rozpoczęcie udziału w turnieju finałowym LN, w którym walczą o powtórkę ubiegłorocznego triumfu. Sami wspominali o tym nieraz w ostatnich dniach przy różnych okazjach. Jeszcze w przedmeczowym wywiadzie zrobił to Kamil Semeniuk, którzy przypominał, że są w Chinach już od soboty. Po pierwszym secie czwartkowego meczu z Ukrainą – patrząc na wynik - można było się cieszyć, że ta niecierpliwość dobrze podziałała. Ale już po kilku minutach Grbić uczulał swoich zawodników na ich największą bolączkę w tej edycji LN. I miał rację, co sprowadziło na nich w drugiej partii już więcej kłopotów.

Atak, blok, przyjęcie czy obrona – pod tym względem trudno się do liderów światowego rankingu było przyczepić. Ale już po kilku minutach mieli na koncie kilka zepsutych zagrywek, gdy piłka lądowała w siatce. Grbić zwracał na to uwagę już wcześniej, choćby podczas ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej. W Chicago w czterech spotkaniach z topowymi rywalami Polacy stracili łącznie tylko jednego seta i z tego można się było cieszyć. Ale szkoleniowiec przypomniał, że w jednej z partii przy aż ośmiu zepsutych serwisach zdobyli tylko jeden punkt bezpośrednio z zagrywki. Taki bilans do chlubnych nie należy.

Ten z czwartku też dobry nie jest – 18 błędów na zagrywce i cztery asy. Zwłaszcza w drugim secie widać było wyraźnie, że to debiutujący w turnieju finałowym LN Ukraińcy nakładali na faworytów znacznie większą presję w tym elemencie. I znacząco pomogło im to go wygrać. Choć istotna była też wtedy słaba skuteczność wicemistrzów świata w kontrataku. Polacy sami zdawali sobie sprawę ze swojej bolączki. W pewnym momencie Fornal, po zepsuciu jednej z trzech zagrywek tego dnia, sfrustrowany uderzył się ręką w czoło, pokazując, że popełnił błąd, który nie powinien mu się przydarzyć.

Od końcówki trzeciego seta sytuacja się pod tym względem trochę poprawiła i miało to od razu przełożenie na wynik. Do tego Ukraińcy nie byli w stanie przez cztery sety utrzymać wysokiej skuteczności w ataku. Polacy zanotowali więc 10. z rzędu zwycięstwo w meczu o stawkę (11., doliczając mecz towarzyski z Niemcami przed turniejem w Chicago), ale zerknięcie na statystyki zepsutych zagrywek i asów podczas tej serii wyraźnie pokazuje, że wicemistrzowie olimpijscy mają nad czym wciąż pracować w tym elemencie. Zwłaszcza jeśli chcą znów wrócić z Ningbo ze złotymi krążkami.

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Bilans zepsutych zagrywek i asów reprezentacji Polski siatkarzy w ostatnich meczach:

Polska – Ukraina 3:2 – 24 zepsute zagrywki, 5 asów

Polska – Belgia 3:2 – 14,7

Polska – Turcja 3:2 - 11, 4

Polska – Niemcy 3:1, 11, 11

Polska – Argentyna 3:1, 18, 9

Polska – Niemcy 1:3 (towarzyski) - 24, 9

Polska – Bułgaria 3:0 - 11, 8

Polska – Brazylia 3:0 - 17, 6

Polska – Francja 3:1 - 14, 4

Polska – USA 3:0 - 12, 3

Polska – Ukraina 3:1 – 18, 4

Chcieli wyrzucić Leona z wyjściowej szóstki. Grbić na to nie pójdzie

W oczekiwaniu na rozpoczęcie turnieju finałowego nie brakowało rozmów na temat wyjściowego składu Polaków na najważniejsze mecze tego sezonu. O ile na pozostałych pozycjach nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości, to ciekawie zrobiło się na przyjęciu. Przez ostatnie lata trudno było sobie wyobrazić, by komukolwiek przyszło do głowy zrezygnowanie z Wilfredo Leona w wyjściowym składzie, o ile ten nie ma kłopotów zdrowotnych. Ale teraz niektórzy uznali, że jest to jak najbardziej możliwe, biorąc pod uwagę rewelacyjną formę Semeniuka, u którego boku ostatnio brylował też Fornal. Grbić w czwartek na taki ruch się nie zdecydował i w bliższej przyszłości raczej też tego nie zrobi.

Tak, na tle Semeniuka i Fornala lider Bogdanki LUK Lublin zwykle słabiej przyjmuje, choć teraz akurat w pierwszym secie był pod tym względem najlepszy w zespole (71 procent pozytywnego przyjęcia). W kolejnych setach w końcówkach – niezależnie od wyniku – zmieniali go właśnie pod kątem dokładniejszego odbioru Semeniuk lub Aleksander Śliwka. Tym bardziej, że Ukraińcy robili to, co wszyscy rywale Polaków, czyli celowali na zagrywce właśnie w Leona (26 odebranych serwisów, najwięcej w zespole). Ale wydaje się, że Grbić stale będzie się trzymał tego wariantu, aby w razie potrzeby gasić pożar niż by na wstępie rezygnować z siły ognia, jaką daje Leon na ataku i na zagrywce. Tym bardziej, że w ofensywie w czwartek Fornal miał wyraźnie słabszy dzień (24 proc. skuteczności). Leon zaś - obok Bartłomieja Bołądzia - wiódł prym w ataku, ale może nie błyszczał tak, jak nieraz potrafi w polu serwisowym. Jego konto obciąża aż osiem błędów w tym elemencie (przy dwóch asach).

Semeniuk choć wchodził tylko na zmiany, to potwierdził, że wciąż jest w świetnej formie. Sytuacyjne ataki – pod tym względem wciąż jest najlepszy. Można się zastanawiać, czy szkoleniowiec trochę nie marnuje jego potencjału, trzymając go na początku w kwadracie. Ale – jak mówił jeszcze przed meczem w studiu Polsatu Sport Wojciech Drzyzga – przyjmujący Sir Safety Perugii świetnie wywiązuje się z roli zadaniowca. W pierwszym sezonie pracy Grbicia z Polakami na takie miano zapracował zaś Fornal. A wobec jego ostatnich kłopotów wydaje się bardziej realne, że szkoleniowiec postawi od pierwszej akcji na duet Leon – Semeniuk niż Semeniuk – Fornal. Ale fakt, że Serb ma tego typu dylematy to akurat dobra wiadomość.

W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. W drugiej parze walczyć będą Japończycy i Amerykanie.