Wytypowaliśmy wyniki 2. kolejki Ekstraklasy. Wszystkie oczy na Kraków

Przed 1. kolejką sezonu 2026/27 nie było łatwo wytypować, co się wydarzy, przewidzieć wszystkie wyniki. I choć po premierowej serii gier na boiskach Ekstraklasy powinniśmy być już nieco mądrzejsi, to 2. kolejka także stanowi niewiadomą dla kilku drużyn. Szczególnie biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez nasze ekipy w eliminacjach europejskich pucharów. Użyliśmy naszej najlepszej eksperckiej wiedzy, by zapowiedzieć najważniejsze wydarzenia i wytypować rozstrzygnięcia we wszystkich weekendowych spotkaniach.

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Oto zestaw par 2. kolejki sezonu 2026/27:

Wisła Płock – Widzew Łódź, piątek 31 lipca, godz. 18:00

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, piątek 31 lipca, godz. 20:30

Piast Gliwice – Wisła Kraków, sobota 1 sierpnia, godz. 14:45

Wieczysta Kraków – Lech Poznań, sobota 1 sierpnia, godz. 17:30

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, niedziela 2 sierpnia, godz. 14:45

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, niedziela 2 sierpnia, godz. 17:30

GKS Katowice – Radomiak Radom, niedziela 2 sierpnia, godz. 20:15

Cracovia – Pogoń Szczecin, poniedziałek 3 sierpnia, godz. 19:00

Uwaga! Swoje spotkanie z powodu gry w eliminacjach do europejskich pucharów przełożył Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski mieli zmierzyć się w sobotę 1 sierpnia z Koroną Kielce. Tym samym obie ekipy w ten weekend odpoczną. A szkoda, bo szczególnie Złocisto-Krwiści stanowią dla nas ciekawostkę w tym sezonie, gdyż – nawet mimo porażki – zaprezentowali się nieźle w meczu z Jagiellonią Białystok, a ponadto przeprowadzili naprawdę ciekawe transfery. Ale o Koronie najpewniej rozmawiać będziemy dopiero za tydzień.

Pojedynek tych, którzy w 1. kolejce nie trafili do siatki. Karol Czubak kontra Jesus Imaz

Nie da się ukryć, że zarówno po Karolu Czubaku, jak i po Jesusie Imazie oczekujemy naprawdę wiele. Napastnik Motoru Lublin został wybrany najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy na tej pozycji w ubiegłym sezonie, co było efektem 18 strzelonych goli i trzech asyst. Z kolei piłkarz Jagiellonii Białystok 13 razy pakował piłkę do bramki rywali, a do tego dorzucił sześć decydujących podań. W pierwszej serii gier jednak żaden z nich nie był w stanie trafić do siatki. Co więcej – obaj zagrali mecze z kategorii "incognito". Czubak wprawdzie w drugiej połowie rywalizacji z Widzewem dobrze pokazał się w rozegraniu, ale nie oddał ani jednego strzału. Imaz z kolei nie był tym wirtuozem czy lisem pola karnego, którego znamy od lat. Liczę więc na to, że obaj panowie pokażą się z dużo lepszej strony w piątkowy wieczór.

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Po Motorze nie spodziewałem się zbyt wiele – zresztą zespół ten typowany był przez naszą redakcję do walki o ligowy byt. Moje oczekiwania minimalnie rozbudziły dobre momenty z meczu przeciwko Widzewowi. Mbaye Jacques Ndiaye i Thomas Santos są w stanie dać wiele dobrego ekipie Mariusza Misiury na prawej stronie boiska. Nie wydaje mi się jednak, aby Lublinianie potrafili znaleźć sposób na to, by przedrzeć się przez środek pola, który Jaga będzie starała się zaryglować Tarasem Romanczukiem i Dawidem Drachalem lub Sergio Lozano. Trzeba bowiem spojrzeć prawdzie w oczy – Mateusz Łęgowski zagrał bardzo słaby mecz, Yacine Bourhane co najwyżej przeciętny, a jedynym wyróżniającym się zawodnikiem w tej strefie w barwach Motoru przed tygodniem był Ivo Rodrigues. To trochę za mało.

Jagiellonia jednak ma swoje wyraźne bolączki w ofensywie. W zespole ze stolicy Podlasia nie ma już Afimico Pululu, a ponadto wciąż nie znaleziono odpowiedniego następcy Oskara Pietuszewskiego. Patrząc na grę Kamila Jóźwiaka w starciu z Koroną zastanawiałem się, czy naprawdę nie ma lepszego wyboru? Odpowiedź dostałem na pół godziny przed końcem spotkania, gdy na murawie pojawił się Rodrigo Conceicao. Portugalczyk wydaje mi się być dużo lepszym wyborem na starcie z Motorem. Lepiej musi zagrać też Kajetan Szmyt, jeśli nie chce zostać wygryziony przez wypożyczonego z RC Lens Jeremy'ego Agbonifo. A co z pozycją napastnika? Nik Prelec strzelonym golem najpewniej zapracował na wyjściowy skład i zastąpienie w nim Youssufa Sylli.

Nie mam wątpliwości, że będzie warto zasiąść do tego spotkania. Spodziewam się meczu otwartego, w którym żadna ze stron nie zrezygnuje z ofensywnej gry. Ale czy ktoś będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść? Tutaj stawiam poważny znak zapytania.

Biała Gwiazda powinna pójść za ciosem. Tym bardziej, że rywal nie jest z najwyższej półki

Powrót Wisły Kraków na boiska Ekstraklasy odbieram jako zdecydowany sukces. Święto mieliśmy bowiem nie tylko na trybunach, ale także na boisku. Wprawdzie pierwsze minuty rywalizacji Białej Gwiazdy z GKS Katowice stały pod znakiem presji plączącej nogi piłkarzom beniaminka, ale swoje między słupkami bramki robił Marcel Łubik. A gdy w drugiej części spotkania gospodarzom udało się wyjść wyższym pressingiem do rywala, ten się gubił i spokojnie mógł stracić więcej niż dwa gole. Nie inaczej powinno być w Gliwicach.

Faworytem przy Okrzei powinna być drużyna Mariusza Jopa, ponieważ zespół Daniela Myśliwca nie dał w starciu z Zagłębiem Lubin żadnych argumentów pozwalających myśleć, że będzie inaczej. Na dziś Gliwiczanie nie mają środka pola, który po odejściach Patryka Dziczka i Grzegorza Tomasiewicza został rozmontowany. Nie mają też napastnika gwarantującego bramki. I nie mają bramkarza, który dawałby pewność między słupkami, bo za takiego nie uznaję – przynajmniej na razie – Domena Grila. Na ten moment to drużyna posklejana na srebrną taśmę i przypięta na trytytki.

Wisła zaś może namieszać. Bardzo, ale to bardzo duże nadzieje po pierwszym meczu wiążę z Kacprem Dudą. Środkowy pomocnik Białej Gwiazdy doskonale dyrygował tempem gry, a gdy trzeba było przyspieszyć, oddawał futbolówkę albo do Frederico Duarte, albo na skrzydła. Marko Bozić najpewniej będzie szukać zejść na prawą nogę i uderzeń na bramkę Piasta, zaś Maciej Kuziemka będzie wchodził w jak największą liczbę pojedynków jeden na jeden z Jakubem Lewickim. Boczni obrońcy ekipy z Gliwic nie będą mieli łatwego życia. A jeśli oskrzydlać akcje ofensywne będą Raoul Giger i Jakub Krzyżanowski, można spodziewać się wrzucenia ich na karuzelę.

Jedyną niewiadomą w zespole Mariusza Jopa pozostaje dla mnie pozycja napastnika. W drugiej połowie starcia z GKS w roli lisa pola karnego odnalazł się Jordi Sanchez, który przy odrobinie szczęścia miałby dublet zamiast jednego gola, ale w pierwszej części meczu był niewidoczny. Wszystko jednak wskazuje na to, że w Gliwicach wyjdzie w pierwszej jedenastce kosztem swojego rodaka, Angela Rodado. Ten jednak wraca powoli do pełni sił i być może już w sobotę otworzy swoje konto strzeleckie w Ekstraklasie.

Jak na sromotną porażkę zareaguje mistrz Polski? Naprzeciw stoi żądny niespodzianek beniaminek

Wciąż nie dowierzam w to, co zobaczyłem w środowy wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań, który miał zdominować Ekstraklasę i szturmem wedrzeć się do Ligi Mistrzów, zaliczył największą kompromitację w historii swoich występów w europejskich pucharach. Poznaniacy po porażce z Aarhus GF po rzutach karnych muszą pojechać do Krakowa ze sportową złością, którą - biorąc pod uwagę jakość piłkarską niewątpliwie obecną w zespole Niels Frederiksena - trzeba przekuć w lanie spuszczone Wieczystej Kraków.

Ale nie jestem przekonany co do tego, że tak będzie. Obserwowałem bowiem debiut ekipy Kazimierza Moskala w Ekstraklasie i widziałem naprawdę dobre momenty tej drużyny w Radomiu. Szczególnie podobać mógł się wciąż szukający miejsca w polu karnym przeciwnika Stefan Feiertag. Nie mam wątpliwości, że w sobotę Austriak – o ile zagra, bo docierają do nas wieści o urazie kolana – również będzie polował na swoje trafienia, które mogą uprzykrzyć życie Kolejorzowi. Tym bardziej że na początku sezonu Poznaniakom nie pomaga dyspozycja nowego bramkarza, Mateusza Lisa.

Ciekawym wątkiem będzie także rywalizacja Antonio Milicia z Lechem, z którym przecież trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Polski i zna Mikaela Ishaka, Patrika Walemarka, Luisa Palmę czy Pablo Rodrigueza na wylot. Podpowiedzi chorwackiego stopera z pewnością mogą pomóc drużynie spod Wawelu w sprawieniu niespodzianki i jeszcze większym podburzeniu Kolejorza na starcie rozgrywek.

Wydaje mi się jednak, że skoro Lechowi już uciekła Liga Mistrzów, to teraz nikt nie pozwoli sobie na to, żeby w Krakowie zaliczyć kolejną wpadkę. Wyjść na boisko, zagrać agresywnie i ze znaną nam dobrze fantazją w ofensywie, a przede wszystkim być skutecznym – tego będą oczekiwać kibice ze stolicy Wielkopolski. Tego oczekiwać będzie też Niels Frederiksen. Ja z kolei oczekuję, że w wyjściowym składzie w miejsce Ishaka wybiegnie Yannick Agnero, który dał niezłą zmianę w rewanżu z AGF i zasłużył na swoją szansę.

Typy Sport.pl na 2. kolejkę Ekstraklasy:

Wisła Płock – Widzew Łódź, piątek 31 lipca, 18:00, typ Sport.pl: Widzew – jedni i drudzy rozpoczęli sezon od ciekawych spotkań i choć to Nafciarze mają na rozkładzie typowany do gry o czołowe miejsca Raków, a Łodzianie zremisowali z typowanym przez nas przed sezonem do spadku Motorem, to jednak jakość piłkarska przemawia za Widzewem. Jestem szalenie ciekaw tego, jak zaprezentuje się – jeśli zagra – powracający do Polski Giannis Papanikolau i ile minut otrzyma Karol Świderski.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, piątek 31 lipca, godz. 20:30, typ Sport.pl: remis – ktoś zapyta: dlaczego? Przecież Jagiellonia jest faworytem. Tak, ale nie przekonało mnie to, co zobaczyłem w starciu Białostoczan z Koroną. Jeśli nie obudzą się skrzydła, Jadze będzie naprawdę trudno o dobry wynik. Motor zaś miał bardzo dobre fragmenty w drugiej połowie meczu w Łodzi. Jeśli Karol Czubak nie będzie aż tak odcięty od podań, jak przed tygodniem, może otworzyć swoje konto strzeleckie w tym sezonie. Spodziewam się przede wszystkim kilku bramek w tym spotkaniu. Może Lublinianie kolejny raz zagrają na 2:2?

Piast Gliwice – Wisła Kraków, sobota 1 sierpnia, godz. 14:45, typ Sport.pl: Wisła – bez zaskoczeń. Biała Gwiazda zagrała bardzo dobre zawody przeciwko GKS Katowice, spychając naszego pucharowicza do defensywy w drugiej części spotkania. Do zdrowia powoli wraca Angel Rodado, ale przy będącym w dobrej formie Jordim Sanchezie nie musi być mu łatwo o wyjściowy skład już w Gliwicach. Piast z kolei był bezproduktywny w meczu z Zagłębiem, a ponadto, przynajmniej w mojej opinii, niekoniecznie pomoże mu nowy bramkarz – Domen Gril.

Wieczysta Kraków – Lech Poznań, sobota 1 sierpnia, godz. 17:30, typ Sport.pl: Lech – paradoksalnie to jeden z najtrudniejszych do wytypowania meczów w tej kolejce. Oczekuję od Kolejorza wyraźnej reakcji na to, co wydarzyło się w środowy wieczór przy Bułgarskiej i udowodnienia, że mistrz Polski dysponuje wystarczająco dobrymi zawodnikami, żeby pewnie ograć beniaminka. Wieczysta jednak – choć przegrała w Radomiu – zaczęła sezon w niezłym stylu i z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Nie wydaje mi się, żeby Lech zachował czyste konto. Niemniej jednak – stawiam na minimalne zwycięstwo Poznaniaków.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, niedziela 2 sierpnia, godz. 14:45, typ Sport.pl: Legia – w Szczecinie Wojskowi niewiarygodnie się męczyli, aż przyszedł aut, po którym piłkę do bramki wpakował Zoran Arsenić. Wcześniej nie pomagał Mileta Rajović, który w zasadzie zabrał Legii dwa gole. Wydaje mi się, że przy Łazienkowskiej powinno wyglądać to dużo lepiej i legioniści nie powinni mieć większych problemów z pokonaniem Lubinian. O Zagłębiu trudno powiedzieć coś więcej niż to, że dopóki mają Marcela Regułę, mogą zaskakiwać. Jeśli ktoś ma ucieszyć w niedzielę kibiców Miedziowych, to właśnie on. Ale chyba nie w starciu z Otto Hindrichem.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, niedziela 2 sierpnia, godz. 17:30, typ Sport.pl: remis– nie wierzę w dwie ligowe porażki Medalików z rzędu, ale w dwie wpadki już tak. Dawid Kroczek najpewniej wyciągnął już wnioski z tego, co wydarzyło się w meczu z Wisłą Płock i między słupkami wystawi nieco bardziej doświadczonego golkipera. Mimo wysokiej wygranej nad maltańską Vallettą 4:0, typuję remis. Z dwóch powodów. Po pierwsze: wyczuwam chęć dalszego skupienia się Częstochowian na grze w europejskich pucharach. Po drugie: Śląsk zagrał niezłe zawody w Zabrzu i przed własną publicznością będzie stać go na sprawienie niespodzianki. W zespole Rakowa jednak warto zwrócić uwagę na Patryka Makucha, który jak do tej pory strzelał gole we wszystkich spotkaniach sezonu 2026/27.

GKS Katowice – Radomiak Radom, niedziela 2 sierpnia, godz. 20:15, typ Sport.pl: GKS – Katowiczanie nie rozpoczęli sezonu najlepiej, ale doskonale znamy jakość zespołu Rafała Góraka. Udowodnili ją w rewanżowym starciu ze słowacką Żyliną, wygrywając 3:1 i meldując się w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Stałe fragmenty gry i ruch na wahadłach będą kluczami do wygranej nad Radomiakiem. Goście swoich szans upatrywać będą najpewniej w Janie Grzesiku, który już na starcie sezonu zaznaczył, że chce po raz kolejny napsuć obrońcom ligowych rywali trochę krwi. Ale bez napastnika z prawdziwego zdarzenia – czarno to widzę.

Cracovia – Pogoń Szczecin, poniedziałek 3 sierpnia, godz. 19:00, typ Sport.pl: remis – na koniec kolejki jeszcze jeden trudny do wytypowania mecz. Pasy są w stanie zacząć rozgrywki od dwóch remisów, ale czy historia się powtórzy? W Poznaniu Cracovia zagrała mądrze w defensywie i bardzo inteligentnie przeszkadzała piłkarzom Kolejorza. Dobrze prezentowała się także defensywa, którą dowodził Brahim Traore. Sęk w tym, że brakowało jakości z przodu. Pogoń zaś, jeśli liczy na zwycięstwo, musi przede wszystkim mieć nadzieję na to, że skuteczniejszy w przodzie będzie Jean-Pierre Nsame, a w dobrej dyspozycji wciąż będzie Valentin Cojocaru. Wydaje mi się, że to będzie mecz na styku.