- Zwycięzców się nie ocenia - przekonuje Tomasz Fornal, który męczył się mocno w czwartek na parkiecie. Pełna zgoda, najważniejsze, że Polacy wywalczyli wtedy oczekiwany awans do półfinału Ligi Narodów. Ale trener Nikola Grbić mówi wprost, że jeśli jego drużyna ma po raz drugi z rzędu zagrać w finale, to w sobotę nie może powtórzyć tego, co zrobiła w meczu z Ukraińcami.

Faworyt tego spotkania był jeden. Polacy to liderzy światowego rankingu, którzy walczą w Ningbo o trzeci w historii i drugi z rzędu triumf w LN. Ukraińcy, którzy plasują się tuż za Top10 tego zestawienia, debiutowali właśnie w turnieju finałowym tych rozgrywek. Drużyna nie tylko notuje postęp pod okiem Raula Lozano – byłego trenera biało-czerwonych – ale też jest w sezonie wzmocniona wielkim nieobecnym ostatnich lat – Olehiem Płotnickim. Przyjmujący Sir Safety Perugii wraz z kolegami w fazie interkontynentalnej sprawili sporo kłopotów kilku czołowym zespołom i choćby z tego względu nie można było ich lekceważyć. Ale wszyscy oglądający czwartkowe spotkanie mieli wrażenie, że to Polacy w pewnym momencie zaczęli ich wpuszczać do meczu.

- U rywali dobrze funkcjonowała zagrywka. To zrobiło różnicę w drugim secie. Ale potem zdołaliśmy się odbić i punktować blokiem. W czwartej partii przewaga była już ogromna. Wykonaliśmy egzekucję i udało się sprawnie zakończyć mecz – analizuje Bartłomiej Lemański w wypowiedzi przesłanej mediom przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Środkowy, który powrócił do kadry aż po siedmioletniej przerwie, na dobre zadomowił się w podstawowym składzie drużyny narodowej pod nieobecność Mateusza Bieńka i Jakuba Kochanowskiego (obaj mają kłopoty zdrowotne). W czwartek zaliczył cztery punktowe bloki, ale wyprzedził go w tym elemencie rozgrywający jak na razie w kadrze sezon życia Bartłomiej Bołądź. Atakujący zdobył aż 24 pkt, w tym pięć blokiem i miał 66 procent skuteczności ataku. Wzbrania się przed określeniem bohater meczu i dorzuca dawkę samokrytyki.

- Trzeba przyznać, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, bo Ukraińcy pokazali, że potrafią wygrywać z drużynami z topu. Ale najważniejsze, że nie pękliśmy. W każdym elemencie jednak jesteśmy w stanie zagrać lepiej – podsumowuje Bołądź, który wywalczył po raz pierwszy w karierze miano podstawowego atakującego w kadrze.

Zbiorowe męczarnie w Chinach. Grbić ostrzega

Tomasz Fornal zwraca uwagę, że w szeregach Polaków na początku meczu było trochę nerwowości. - Najważniejsze, że skończyło się tak, jak się skończyło – awansem do półfinału. A zwycięzców się nie ocenia – broni swojej drużyny przyjmujący, który męczył się tego dnia w ataku (24 proc. skuteczności).

Wicemistrz olimpijski z Paryża argumentuje też, że inne ćwierćfinały również pokazały, że w tym turnieju finałowym LN nie można z góry przesądzać, że faworyci pewnie wygrają.

- Wszystko się może wydarzyć. Japonia męczyła się z Chinami, czyli teoretycznie z najsłabszym rywalem w stawce. Słoweńcy w dwóch setach pokonali Turków dopiero po setach zakończonych przez obie drużyny zdobyciem ponad 30 pkt. Nie da się przed meczem ocenić, kto na 100 proc. wygra. Trzeba być przygotowanym na to, że nie zawsze idzie jak z płatka – zastrzega.

W podobnym tonie wypowiedział się na antenie Polsatu Sport Jakub Popiwczak. - Nie było łatwo. Natomiast szykowaliśmy się na to, że Ukraińcy są w finałach ze względu na to, że między innymi świetnie atakują i zagrywają. Wszyscy przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać. Jeden mecz i nie ma cię w turnieju. Nawet najmocniejsi mogą nie dać rady, ale na szczęście my sobie poradziliśmy i gramy dalej – dodał libero.

Potwierdzeniem jego słów jest zaskakująco w swoim wymiarze zwycięstwo Amerykanów nad Włochami. Owszem, mistrzowie świata i ubiegłoroczni finaliści LN są mocno osłabieni brakiem kontuzjowanego Alessandro Michieletto, ale trudno było przypuszczać, że przegrają gładko 0:3.

Lemański i Fornal zgodnie przyznają z uśmiechem, że o Słowenii, czyli rywalu w sobotnim półfinale, będą myśleć od piątku. Teraz marzyli tylko o kolacji. Drugi z kadrowiczów zastrzegł też, że Polacy wiele w swojej grze nie zmienią ze względu na krótki czas, jaki pozostał do tego spotkania.

- Ale wszystkie działa na pokład. Przed nami półfinał i mam nadzieję, że potem także finał – dodaje Fornal.

Trener Nikola Grbić przed kamerą Polsatu Sport zaznaczył wprost, że jeśli jego zespół ma po raz drugi z rzędu zagrać w finale LN, to w sobotę musi uniknąć słabszych okresów na zagrywce i w kontratakach, które były jego zdaniem główną bolączką w przegranym secie z Ukrainą.

- Musimy być gotowi, że będziemy potrzebować najlepszej formy, by wygrać – zastrzega szkoleniowiec.

W drugiej parze półfinałowej w chińskim Ningbo zmierzą się Amerykanie i Japończycy.