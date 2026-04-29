Zapadła decyzja. Powrót Rosjan staje się faktem. "Procedura weszła w życie"

Po ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 roku rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z większości dyscyplin sportowych, również z międzynarodowej rywalizacji w boksie. Sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Procedura AIN, czyli tłumacząc z języka francuskiego - Neutralni Sportowcy Indywidualni ma umożliwić start bokserom i bokserkom z Rosji i Białorusi, są jednak pewne warunki.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent dostał bokserski prezent

Rosjanie i Białorusi mają wrócić pod neutralną flagą

Reprezentanci Rosji i Białorusi w boksie będą mogli startować wyłącznie jako neutralni sportowcy. Takie same procedury obejmują trenerów i działaczy z tych państw. Dodatkowe zastosowane zostaną wszelkie inne działania dotyczące "bezpaństwowców". W trakcie zawodów nie będą mogły pojawić się rosyjskie i białoruskie flagi ani emblematy federacji. Sportowcy w przypadku zdobycia medalu, nie usłyszą również krajowych hymnów.

"Procedura AIN weszła w życie natychmiast. Sekretarz generalny World Boxing przekazał jej szczegóły federacjom Rosji i Białorusi wraz z zasadami wdrożenia" - przekazała organizacja World Boxing.

Zobacz też: Joshua i Fury zawalczą w "Bitwie o Anglię"! Padła data pojedynku

Rosjanie i Białorusini przejdą dodatkowe kontrole

Decyzja dotyczy wszelkich kategorii wagowych, na tym jednak nie koniec. Dodatkowo przed zawodami, będą sprawdzane stroje sportowców oraz członków sztabów szkoleniowych. Po pojawieniu się na arenie międzynarodowej zawodnicy i zawodniczki nie będą mogli w jakikolwiek sposób manifestować swojego pochodzenia.

Weryfikację sportowców będzie przeprowadzać World Boxing, organizacja ma sprawdzać, czy zawodnicy wspierali publicznie rosyjski atak i toczącą się na Ukrainie wojnę. Wszelkimi kosztami będą objęte krajowe federacje z Rosji i Białorusi. W przypadku niejednoznacznych wyników, do gry ze swoimi działaniami ma wejść specjalna komisja.

Zasady wprowadzone przez World Boxing mają zostać wdrożone ze skutkiem natychmiastowym. Organizacja zwraca uwagę na to, że jej działania są zbliżone do stosunku do sportowców z Rosji i Białorusi, prezentowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.