Powrót do mistrzowskiej Legii. Czy Aleksandar Vuković pokaże inną twarz?

Najbardziej obfitujący w podbramkowe spięcia mecz 1. kolejki Ekstraklasy dość niespodziewanie odbył się w Łodzi. Nie dość, że w starciu Widzewa z Motorem Lublin padły cztery bramki, to jeszcze kibice oglądali strzały w słupek, piękne kombinacje i interwencje bramkarzy w sytuacjach sam na sam. Wyższy od Widzewa wynik w golach oczekiwanych w pierwszy weekend nowego sezonu zanotowała tylko Legia Warszawa. To zaskakujący obrót wydarzeń, ale tylko, jeśli brać pod uwagę, jak często Aleksandar Vuković był wiosną krytykowany za asekuranckie nastawienie budowanej za miliony drużyny. Rzeczywista charakterystyka trenera Widzewa każe się jednak spodziewać, że widowiska z udziałem jego zespołu będą się w tym sezonie zdarzać znacznie częściej.

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Trenerów można roboczo podzielić na trzy kategorie, z których najszersza jest wbrew pozorom ta środkowa. Zdarzają się oczywiście radykałowie, którzy w każdym miejscu i we wszystkich okolicznościach chcą grać ładnie, efektownie, do przodu i z myślą o widowisku. Oraz tacy, którzy w każdej drużynie zabijają ofensywny entuzjazm i nawet najbardziej kreatywnych piłkarzy zagonią do defensywy. Zdecydowana większość dostosowuje się jednak do możliwości i inaczej zachowuje się w Stali Mielec, a inaczej w Lechu Poznań. Nie wszyscy mają jednak to szczęście, by móc pokazać oba oblicza. Specjaliści od pracy w dużych klubach, jeśli niczego nie zepsują, raczej nie muszą walczyć o utrzymanie. Strażacy, bazujący na ratowaniu ligowego bytu, rzadko dostają okazję gry o mistrzostwo.

Mistrzostwo ofensywy

Kariera Vukovicia układa się jednak w ten sposób, że była okazja zobaczyć szerszy wachlarz jego warsztatowych możliwości. Legię prowadził jeszcze w czasach, gdy mistrzostwo było w Warszawie traktowane jako obowiązek. Ale już za ostatnim razem przy Łazienkowskiej musiał ratować zespół przed spadkiem. Potem z kolei poznał prawdziwe życie, zmagając się z realiami podupadającego klubu miejskiego w Gliwicach. Jako że najmocniejsze są wspomnienia najświeższe, utarło się, że Vuković to jakiś morderca futbolu. Są jednak powody, by sądzić, że to trener twardo stąpający po ziemi, pragmatyczny, ale wcale niekoniecznie zakochany w starannym przesuwaniu od lewej do prawej.

Gdy spojrzy się na jego mistrzowski sezon w Legii, można się zdziwić, że takie czasy w Warszawie kiedyś w ogóle były. 7:0 z Wisłą Kraków. 5:1 z Górnikiem Zabrze. 4:0 z Koroną. 3:0 ze Śląskiem. 3:1 z Wisłą Płock. To tylko wybrane wyniki zanotowane przez jego drużynę między październikiem a grudniem 2019 roku. Łącznie w siedem tygodni kończących tamtą jesień Legia strzeliła 30 goli w 10 meczach, co daje średnią trzech na spotkanie. Po mistrzostwo sięgnęła, zdobywając 70 bramek. Tyle samo, ile Lech Poznań Dariusza Żurawia, uznawany za arcydzieło gry ofensywnej. I zdecydowanie więcej niż reszta drużyn ligi. Od czasów Henninga Berga żadna mistrzowska Legia nie strzeliła tylu goli. Łącznie z tą Jacka Magiery, napędzaną zagraniami Vadisa Odidji-Ofoe i golami Nemanji Nikolicia.

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Gliwicka łatka

Owszem, i w Legii, gdy zachodziła taka potrzeba, Vuković włączał tryb destrukcyjny, gdy przez całe eliminacyjne lato w Lidze Europy w siedmiu meczach z rzędu nie stracił gola. Serb to nie Marcelo Bielsa czy Zdenek Zeman. Z całą pewnością wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo przede wszystkim, a drużyny buduje od tyłu. Tamta Legia to jednak najlepszy dowód, że na tym nie poprzestaje. I jeśli ma możliwości grać bardziej atrakcyjnie, zwykle luzuje smycze swoim piłkarzom. Z 71 meczów, w których prowadził Legię w Ekstraklasie, w 18 jego drużyna strzelała przynajmniej trzy gole. To aż 25 proc. wszystkich spotkań.

Tak naprawdę to w Gliwicach utrwaliła się łatka Vukovicia jako trenera nudnego i defensywnego. Nawet mistrzowski Piast Waldemara Fornalika zbudowany był w znacznej mierze na fundamencie obronnym. Najlepsze, co Serb zastał na Śląsku, to właśnie umiejętność gry zorganizowanej, przeszkadzania, czyhania na swoje szanse za podwójną gardą. Przez zdecydowaną większość pobytu przy Okrzei zmagał się z brakiem skutecznego napastnika. W takich okolicznościach trudno było oczekiwać ofensywnych orgii. Tam tylko w co dziewiątym meczu jego drużyna zdobywała więcej niż dwie bramki. Władze chciały zatrudnić bardziej atrakcyjnie grających następców, co skończyłoby się spadkiem z ligi, gdyby nie pięć ujemnych punktów Lechii Gdańsk. Vuković wiedział, co robi, nie zostawiając spraw utrzymania Piasta w rękach piłkarzy ofensywnych. Średnia goli, którą przywoził z Legii, tylko nieznacznie gorsza od ekstraklasowych wyników Adriana Siemieńca czy Nielsa Frederiksena, w Gliwicach zjechała do ligowej średniej. Spośród dziesięciu trenerów pracujących aktualnie w Ekstraklasie i mających w dorobku przynajmniej 50 spotkań, Vuković znajduje się dokładnie na piątym miejscu. W środku skali między Frederiksenem a Leszkiem Ojrzyńskim. I to zdaje się dość uczciwie oddawać jego charakterystykę trenerską.

Tryb przetrwania

Jego pierwsze miesiące w Widzewie bardziej przypominały wyzwania, jakie zastał podczas ostatniego pobytu w Legii oraz w trakcie pracy w Gliwicach. Musiał radzić sobie, z tym, co ma, grając cały czas pod presją walki o utrzymanie. Zaczął od uświadomienia wszystkim wokół, że jeśli za nim nie pójdą, naprawdę spadną z ligi. Następnie przestał patrzeć na życiorysy piłkarzy i kwoty, jakie na nich wydano i zaczął budować od podstaw. Dwa stracone gole w pierwszych pięciu meczach nie pozostawiały wątpliwości, jak chce dojść do utrzymania. Tylko dzięki temu, że jego drużyna traciła ledwie 0,72 gola na mecz, w ostatniej kolejce przypieczętowała pozostanie w lidze.

Nawet jednak wówczas, gdy gra na remis nie wystarczała i było wiadomo, że Widzew urządza tylko wygrana, potrafiła zagrać przekonująco. Trzy ostatnie domowe mecze przyniosły trzy kolejne wygrane Widzewa, w których Łodzianie już najpóźniej po 55 minutach mieli przynajmniej dwa gole przewagi. Drużyna Vukovicia sprawiała wrażenie grającej na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Ale jednocześnie jej trener dawał nadzieję, że kiedy uzna za stosowne, będzie potrafił go spuścić.

Rzetelna ocena

Sytuacja u progu kolejnego sezonu jest zupełnie inna. Koszmarne pierwsze pełne rozgrywki pod wodzą nowego właściciela znacznie ostudziły nadzieje na błyskawiczny powrót na szczyt. Sezon z czterema trenerami sprawił, że wszyscy w klubie liczą na znacznie większą stabilizację. Na razie został też powściągnięty zapał transferowy. Zamiast przywozić do Łodzi tabuny zawodników z ciekawie brzmiącymi życiorysami, Widzew stawia na razie na punktowe wzmocnienia niosące niewielkie ryzyko pomyłki. I odpowiadające na faktyczne potrzeby kadry. Karol Świderski czy Giannis Papanikolaou, były mistrz Polski z Rakowem Częstochowa, będący po sezonie regularnej gry w Turcji, to gracze, których aklimatyzacja powinna przebiegać znacznie szybciej niż wielu ich poprzedników.

Najgorsze, co może się wydarzyć w klubie przeprowadzającym dużą liczbę zmian w krótkim czasie, to doprowadzenie do mechanizmu, w którym nikogo nie sposób rzetelnie ocenić. Każdy bowiem wchodzi do takiego bałaganu, że ma problem z pokazaniem prawdziwej twarzy. Może się zdarzyć, że gdy w całym rozgardiaszu trafi się nawet ktoś naprawdę dobry i tak zostanie przeoczony na fatalnym tle. Być może ofiarą tego mechanizmu padł już zresztą Ousman Bukari. Zatrzymanie się teraz w szale zmian personalnych także dlatego jest Widzewowi niezwykle potrzebne. By móc rzetelniej ocenić wszystkich, których ściągnięto tam w ostatnich 12 miesiącach. Łącznie z trenerem. Jeśli Widzew będzie grał w tym sezonie taki antyfutbol, jak minionej wiosny, nie będzie wyboru i Vukovicia faktycznie trzeba będzie zaszufladkować jako kolejnego trenera bojącego się własnego cienia. Na razie jednak jest na to za wcześnie. Gdy rządzi instynkt gadzi i myśli się tylko o przetrwaniu, funkcjonuje się inaczej niż kiedy tętno jest niskie, a oddech miarowy.

Druga kadra w lidze

Vukoviciowi sprzyja, że poprzedni sezon mocno obniżył oczekiwania. Jakikolwiek wynik w górnej połowie tabeli już będzie najlepszym finiszem Widzewa w XXI wieku. Po prawdzie jednak, w Łodzi mają wszelkie powody, by już teraz celować w europejskie puchary. Rok temu sytuacja była zupełnie inna. Legia nie miała jeszcze za sobą kolejnego wielkiego kryzysu i nie było wiadomo, że większość jej ciekawych transferów nie wypaliła, Jagiellonia Białystok utrzymała najważniejsze duety, czyli Siemieniec – Łukasz Masłowski poza boiskiem oraz Jesus Imaz – Afimico Pululu w ataku, Raków Częstochowa wchodził w drugi rok z Markiem Papszunem. Widzew z Żeljko Sopiciem i Mariuszem Fornalczykiem nie wyglądał na tym tle potężnie.

Dziś jednak, mając w jedenastce trzech aktualnych reprezentantów Polski, uczestnika mundialu i jeszcze kilku nowo pozyskanych albo odbudowanych ciekawych piłkarzy, kadrowo wygląda jak czołowy zespół w lidze. Wartością rynkową kadry ustępuje aktualnie tylko Lechowi Poznań. Powodów do przesadnego minimalizmu i ostrożności więc nie ma. Vuković ma piłkarzy, by atakować szczyty Ekstraklasy. A jego trenerska przeszłość wskazuje, że o ile broniąc byt, skupia się na pilnowaniu własnej bramki, o tyle grając o wyższe cele, potrafi myśleć ofensywnie. Jest więc szansa, że emocjonujące widowiska z udziałem Widzewa nie będą w tym sezonie należeć do rzadkości i liga zyska kolejny klub atrakcyjny do oglądania dla neutralnych widzów. Od powrotu do Ekstraklasy Widzew zresztą przez większość czasu taki był. Paradoksalnie do momentu, gdy zaczął sprowadzać lepszych piłkarzy.