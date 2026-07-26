Joshua padł na deski po 20 sekundach! Szokująca walka gwiazdora

Zarówno Joshua, jak i Fury myślą już o swoim bezpośrednim starciu, które szykowane jest na jesień. Obaj zorganizowali sobie walki rozgrzewkowe przed tym pojedynkiem. W piątek 24 lipca na gali w Tajlandii Fury bez kłopotów rozbił Mariusza Wacha. Mający już na karku 46 lat Polak swoją rolę spełnił, czyli przewalczył z "Gypsy Kingiem" siedem rund (do ósmej nie wypuścili go narożnik i lekarz), niewiele będąc w stanie zrobić. Dzień później w saudyjskiej Dżuddzie Joshua liczył na równie bezproblemowe zwycięstwo.

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Fury swojego przeciwnika obił. Joshua liczył na to samo

Jego rywal Kristian Prenga co prawda nie jest taki, jak obecnie Wach. To nie pięściarski emeryt, który bije się we freak fightach, a 35-latek, który wcześniej w karierze przegrał tylko raz na 21 walk. Przy czym jakość jego przeciwników nie była nawet choćby w miarę zbliżona do tych, z którymi mierzył się Joshua, więc faworyt i to gigantyczny mógł być tylko jeden. Co więcej, Brytyjczyk miał pierwszą okazję, by upamiętnić swoich dwóch przyjaciół: Sinę Ghami oraz Latifa Ayodele. Obaj zginęli tragicznie w wypadku samochodowym w Nigerii pod koniec zeszłego roku, w którym udział brał też Joshua.

Szok w Dżuddzie! Joshua szybko wygrał, ale był liczony jeszcze szybciej

Jednak wszyscy, którzy spodziewali się, że "AJ" bez kłopotu rozjedzie Prengę, już w I rundzie musieli zbierać szczęki z podłogi. To dlatego, że Brytyjczyk sam musiał zbierać, ale siebie z desek, na które Albańczyk posłał go dwukrotnie! Po raz pierwszy już po dwudziestu sekundach, gdy po mocnym prawym w szczękę Joshua przywitał się z podłogą. Szybko wstał i skwitował wszystko uśmiechem, ale wciąż, szok był ogromny. Pod koniec I rundy stał się jeszcze większy, bo Prenga najpierw trafił kolejnym prawym, po którym jego rywal mocno oparł się na linach, a kilkadziesiąt sekund później po kombinacji ciosów Albańczyka "AJ" dotknął ręką podłoża, co poskutkowało kolejnym liczeniem!

Fani w Dżuddzie byli w szoku, bo Prenga zdominował I rundę, a Joshua musiał szybko zareagować. Na swoje szczęście zrobił to. Na 30 sekund przed końcem II rundy Brytyjczyk zamknął rywala w narożniku i wyprowadził serię ciosów, z których najmocniejszy okazał się prawy sierp. To właśnie ten cios powalił Prengę na deski, tylko że na tyle brutalnie, że Albańczyk nie zdołał pozbierać się na czas. Joshua mógł zacząć celebrację i odetchnąć z dużo większą ulgą niż ktokolwiek przewidywał. W walce z Furym, do której teraz niechybnie dojdzie, nie będzie mógł sobie pozwolić na takie dziury w defensywie, bo po ciosach swojego rodaka może już nie zdążyć wstać.