Bartłomiej Lemański i Mariusz Wlazły nie spotkali się zarówno w reprezentacji Polski, jak i w PGE Skrze Bełchatów, czyli klubie, który okazał się bardzo ważny dla ich karier. Nie łączy ich też pozycja na parkiecie. Ale to właśnie 30-letni środkowy poszedł w ślady legendy polskiej siatkówki i jeszcze w trakcie profesjonalnej gry rozpoczął studia psychologiczne. To właśnie psychologia pomogła mu uporać się kilka lat temu z ogromnym kryzysem. Przed nim najwyższy polski siatkarz w historii (2,17 m) był postrzegany jako wielka nadzieja kadry. Teraz wrócił do niej po latach i - nie tylko za sprawą kłopotów zdrowotnych Mateusza Bieńka i Jakuba Kochanowskiego, ale też za sprawą jego świetnej gry - trudno sobie wyobrazić, by zabrakło go w podstawowym składzie.

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Agnieszka Niedziałek: Jak to jest wrócić do reprezentacji Polski po siedmiu latach przerwy? Takie sytuacje rzadko się zdarzają.

Bartłomiej Lemański: To prawda. Chyba nie było wcześniej powrotu po tak długim czasie w historii naszej kadry. Tym bardziej ma to znaczenie, gdy ma się już trzydziestkę na karku.

Powołanie było idealnym prezentem na te okrągłe urodziny?

Dokładnie, idealnym. Troszkę inaczej patrzę teraz na siebie jako zawodnik. I bardzo się cieszę, że dostałem jeszcze szansę, by reprezentować kraj, korzystać z doświadczenia innych i czerpać jak najwięcej wiedzy od trenera.

Na ten idealny prezent urodzinowy zapracowałeś sam, ale droga do niego była dość długa i kręta. Czy na jakimś jej etapie zakładałeś, że kolejnego powołania może już nigdy nie być? Czy jednak wierzyłeś, że zawsze jest szansa?

Zakładałem, że może go nie być. Wyglądało to troszkę tak, że na początku miałem duże nadzieje. Naprawdę chciałem wrócić, ale moje umiejętności szły w dół, moje samopoczucie szło w dół. Lądowałem w klubach, które grały o utrzymanie, a jak się gra o utrzymanie, to ciężko jest prezentować wysoki poziom. Bo trzeba trenować na wysokim poziomie, by go potem prezentować podczas meczów. Moja sytuacja pogarszała się więc i musiałem włożyć dużo pracy, by sobie poradzić z tym pod kątem samopoczucia. Tego, jak sam siebie postrzegam. Pojawiały się już takie katastroficzne myśli, bo ta tendencja wciąż była spadkowa. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że najlepsze, co mogę zrobić, to przekuć nadzieję w to, iż nie wszystko jeszcze stracone, w pracę i wiarę w to, że jeśli włożę w tę pracę maksa i sam będę zadowolony pod tym względem, to efekty przyjdą.

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Jaki był najtrudniejszy moment w czasie tej tendencji spadkowej?

To był jeden z sezonów spędzonych w klubie z Radomia (grał w nim w latach 2021-23 - red.). To wtedy moje samopoczucie było na tyle złe, że zdecydowałem się skorzystać z profesjonalnej pomocy. Miałem wtedy kilkukrotnie takie myśli, by w ogóle już kończyć z siatkówką. Ale jakoś to przepracowałem i wybrnąłem z tego. Myślę, że od momentu przenosin do Bełchatowa można mówić u mnie o tendencji zwyżkowej. Bo tam ta siatkówka wyglądała już troszkę inaczej, już się nie grało o utrzymanie. Fakt, to nie była już Skra ze złotych czasów, tylko ta mająca problemy finansowe, więc plasowaliśmy się w środku tabeli. Ale mentalność w tej drużynie była już inna niż w moim wcześniejszym klubie, trochę inaczej to wyglądało. Można było skupić się na trenowaniu, na wynikach drużyny, ale i na własnej odbudowie.

Co wywołało u ciebie teraz więcej emocji - pierwszy mecz sezonu w kadrze, gdy dodatkowo byłeś kapitanem czy któreś z późniejszych spotkań, które były już o stawkę?

Ten pierwszy mecz, mimo że był towarzyski. Właśnie ze względu na to, że po latach znowu mogłem założyć koszulkę z orzełkiem na piersi.

Byłeś zaskoczony, że to właśnie ty zostałeś wyznaczony wówczas na kapitana?

Drużyna była wtedy złożona praktycznie z samych młodych chłopaków. Byłem w niej najstarszy, więc szczerze mówiąc, to trochę się tego spodziewałem (śmiech).

Byłeś chwalony już za grę w pierwszym turnieju Ligi Narodów, potem dostałeś także szansę na występ w Gliwicach i Chicago. Nie brakuje głosów, że zapracowałeś na miejsce w podstawowym składzie. Jakie są twoje wrażenia, patrząc na całokształt dotychczasowych występów tego lata?

Cieszę się, że mogę się przysłużyć drużynie w jakikolwiek sposób. Wiem, że nie jestem już najmłodszym siatkarzem, a umknęło mi kilka lat zbierania tego doświadczenia w kadrze. Nie jestem stałym zawodnikiem tej reprezentacji, nie jestem też młody. Musiałem się tu odnaleźć. Trzeba było wejść na wyższy poziom, było to pewne wyzwanie. Cieszę się, że mogę spełniać oczekiwania, ale skupiam się na tym, by być przydatnym tej drużynie. Czy to poprzez granie w podstawowym składzie, wchodzenie z ławki czy w jakikolwiek inny sposób.

Wspomniałeś o potrzebie odnalezienia się pod kątem roli w drużynie. Jakiś czas temu w podobnej sytuacji był Artur Szalpuk, choć u niego przerwa od kadry była krótsza. Gdy wybierał się wtedy na zgrupowanie, na którym był początkowo otoczony głównie sporo młodszymi kolegami trenującymi już wcześniej u Nikoli Grbicia, to żartował, że to on jest świeżakiem, którego trzeba oprowadzać. Ty też odkrywałeś na nowo spalskie korytarze?

Mimo że nie byłem debiutantem, to pytałem na początku młodszych chłopaków o panujące zasady. Rzeczy typowo siatkarskie trener bardzo dokładnie wyjaśniał. Korytarze i pokoje w Spale pamiętałem, więc się nie gubiłem, choć wszystko wygląda teraz troszkę inaczej niż kiedy byłem tam poprzednio.

Kadrowi weterani zwykle mają dość częstych powrotów do tego miejsca. U Ciebie możliwość ponownego przekroczenia progu tego ośrodka wywołała w tym roku zapewne sporą radość?

Tak. Ale pamiętam dokładnie, że podczas mojego poprzedniego sezonu w reprezentacji też miałem tego już dość. Bo do tamtego momentu przez długi okres każdego lata przyjeżdżałem do Spały. Najpierw na zgrupowania kadr młodzieżowych, potem na seniorską. Teraz towarzyszyły mi zupełnie inne odczucia, było mi trochę tęskno. Choć też szybko przestałem zwracać uwagę na to, gdzie jestem, bo nie było na to czasu ani siły. Skupiłem się na treningach i na tym, by czerpać z nich jak najwięcej.

Gdy poprzednio byłeś w kadrze, to dowodził nią Vital Heynen, teraz trafiłeś pod skrzydła wspomnianego Grbicia. Sondowałeś wcześniej u kolegów, którzy już pracowali z Serbem, by przygotować się na to, co cię czeka?

Pytałem. Chciałem się dowiedzieć, jakim szkoleniowcem jest trener Grbić.

I co usłyszałeś?

To były bardziej takie typowo siatkarskie rzeczy. Dotyczące systemu gry czy np. tego, czego trener oczekuje od – w moim przypadku – środkowych. Chciałem się trochę rozeznać, by mieć wyobrażenie o jego idei siatkówki. Już po pierwszym dniu zgrupowania dostałem jednak sporo informacji na ten temat od niego samego. Trzeba się było w pewien sposób przestawić, bo to jednak zupełnie inaczej wygląda niż gra w klubie.

Serb – oglądany z perspektywy telewizora podczas meczów – sprawia zwykle wrażenie poważnego i surowego. Potem wiele osób bywa zaskoczonych, poznając go lepiej. Ty też przerabiałeś taki moment zaskoczenia?

Nie wiem dlaczego, ale zaskoczyło mnie na początku trochę to, w jaki sposób podchodzi do siatkówki. To podejście przynosi efekty, więc w sumie jestem zaskoczony swoim zaskoczeniem. Już po pierwszych informacjach czułem, że to, co mówi i to, co wdraża faktycznie ma sens. I że jest to jednym z elementów, które przenoszą efekty obserwowane co roku.

Co konkretnie cię na początku zaskoczyło?

Choćby podejście do treningu i tego, by skupiać się na każdej jego sekundzie. Tak naprawdę trener Grbić wprowadza nam w pewien sposób rzeczy, których uczyłem się na studiach psychologicznych. Dużo o tym czytałem i zaskoczyło mnie, że szkoleniowiec sporo się do tego odnosi. Poza elementami typowo siatkarskimi odwołuje się właśnie do pracy z samym sobą, wykonywanej w swojej głowie i zwraca uwagę na łączenie tych dwóch aspektów.

Zdecydowałeś się na studiowanie psychologii tylko ze względu na siatkówkę? Czy sama w sobie interesowała cię na tyle mocno, że zająłbyś się nią także wtedy, gdybyś nie był profesjonalnym sportowcem?

Nie była to jakaś dużo wcześniej zaplanowana decyzja. Zdecydowałem się na studia w momencie, gdy miałem ciężki okres siatkarsko i trudno było mi się odnaleźć w ówczesnej rzeczywistości. W tym, jak wyglądała wtedy moja kariera. Sam pracowałem wówczas z psychologiem, a równolegle rozpocząłem studia, gdy okazało się, że mogę kształcić się w kierunku psychologii sportowej. Im dłużej studiowałem, tym bardziej się interesowałem tym obszarem i naturalnie narodziła się myśl, że chciałbym się tym zająć po zakończeniu kariery zawodniczej.

Coś z praktyk studenckich, które odbywałeś w placówce psychiatrycznej, utkwiło ci szczególnie mocno w pamięci?

Mam dużo wspomnień, ale ponieważ była to klinika z realnymi pacjentami, to nie chciałbym za dużo wyjawiać. Mogę tylko powiedzieć, że była to pełnowymiarowa praca pod okiem fachowców. Zajęcia bardzo praktyczne, a nie tylko teoretyczne. Ci, którzy mają za sobą praktyki studenckie, wiedzą, jakie są pod tym względem realia w różnych miejscach. Ja miałem to szczęście, że moje były bardzo wartościowe.

W minionym sezonie w Skrze stworzyliście popisowy duet z Grzegorzem Łomaczem. To idealny rozgrywający dla środkowego?

Na pewno. Każdy wie, że "Gregor" lubi grać środkiem i to nie jest żadna tajemnica. Zawsze jak rozgrywający znajdzie sobie gościa, z którym się dobrze czuje, to będzie mu często posyłał piłki. U nas zdawało to egzamin, więc dostawałem sporo piłek. Ale też nie było tak, że dostawałem ich powiedzmy 20 co mecz. Były takie spotkania, gdzie trzeba było się zaadaptować do przeciwnika i więcej piłek szło na skrzydła. Ale ogółem zdecydowanie mogę powiedzieć, że "Gregor" dla środkowych to rozgrywający idealny.

Wystawy, za które zbierałeś w ostatnich tygodniach pochwały w kadrze, to zasługa szkolenia pod okiem Łomacza?

Nie pamiętam, bym popisał się jakimiś wyjątkowymi umiejętnościami pod tym względem (uśmiech). Raczej był to standardowy element siatkarski w postaci wystawy prostej piłki na skrzydło. Ale na pewno podglądanie Grześka mogło mi tylko pomóc.

Łomacz przez lata był stałym punktem na liście kadrowych powołań, ale teraz zabrakło go na niej po raz drugi z rzędu. Mówiąc z przymrużeniem oka, znalazłeś sposób, by Marcin Komenda i Jan Firlej pamiętali o tobie w trakcie meczów równie często jak klubowy rozgrywający?

Z obydwoma grałem dawno temu w klubach – w Warszawie i Nysie, więc nie jest tak, że się dopiero teraz poznaliśmy. Choć oczywiście wtedy to był inny poziom niż teraz. Ale też nie jest tak, że będę oczekiwał, iż teraz będą do mnie grali. To jest sport drużynowy i gra się tak, by wygrać. Nawet jeśli miałoby to wyglądać tak, że jeden zawodnik nie dostanie żadnej piłki. W praktyce to się oczywiście nie zdarza, ale załóżmy teoretycznie, że by tak było. Jeśli jednak wygrywa się wtedy mecz, to nikt nie ma nic do gadania, prawda? Bo celem jest zwycięstwo.

Skoro o celach mowa – postawiłeś sobie jakieś na początku maja przy powrocie do reprezentacji Polski? Założyłeś, że chcesz po prostu znów w niej pograć i mieć frajdę? A może pomyślałeś, że skoro już się w tym gronie znalazłeś, to dobrze byłoby wywalczyć miejsce w składzie na dwie główne imprezy sezonu, czyli turniej finałowy Ligi Narodów i mistrzostwa Europy?

Dokładne cele indywidualne, jakie sobie postawiłem, zachowam dla siebie. Ale mogę ci powiedzieć, że wyszedłem z założenia, że przychodzę tutaj, by walczyć o miejsce w składzie na turniej finałowy LN - jeśli się do niego zakwalifikujemy - i ME. Nie przyjechałem z poczuciem braku wiary, że i tak nie zagram w ME, bo w składzie są ten, ten i tamten. Wiedziałem, że na środku mamy dużą konkurencję, ale na tyle od początku sezonu wierzyłem w siebie, że wiedziałem, iż mogę spokojnie walczyć o to miejsce.

A w trakcie sezonu klubowego na tyle wierzyłeś, że trener Grbić da ci szansę, iż przezornie nie zaplanowałeś żadnego wyjazdu wakacyjnego? Czy musiałeś potem coś odwoływać?

Nie planowałem nic. Na tyle wcześnie dowiedziałem się o planowanym dla mnie powołaniu, że jeszcze nie organizowałem wtedy niczego pod kątem wakacji. Można powiedzieć, że zostawiałem sobie taką ewentualność, iż mogę dostać szansę. Byłem też w kontakcie z chłopakami, którzy od lat są w kadrze i wiedziałem mniej więcej, kiedy pojawiają się pierwsze informacje dotyczące powołań. Poza tym chyba też zostało we mnie przyzwyczajenie z dawnych lat, by za wcześnie nie rezerwować wakacji, bo różnie bywa. W końcu wcześniej miałem to przetrenowane przez wiele lat.