Zero litości. Hiszpan odrzuca przeprosiny Argentyńczyka po finale mundialu

Długo Hiszpanom zajęło udokumentowanie ich dominacji w finale mistrzostw świata, w którym naprzeciwko podopiecznych Luisa de la Fuente stanęła Argentyna. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat sobie znanym tylko sposobem wytrzymali napór w podstawowym czasie gry, choć nie oddali żadnego strzału. Popełnili za to aż 19 fauli, dokładając kolejne 6 w przegranej dogrywce.

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Argentyńczykom zabrakło klasy podczas meczu, a ich zachowanie już po ostatnim gwizdku było wręcz skandaliczne. Jednym z prowodyrów awantury był asystent selekcjonera Lionela Scaloniego, Roberto Ayala. Legendarny obrońca, który w latach 1994-2007 wystąpił 115-krotnie w reprezentacji, popchnął Daniego Olmo. Na nagany zasłużyli też m.in. Leandro Paredes czy Nahuel Molina.

Roberto Ayala przeprosił. Oto reakcja Daniego Olmo

Kilka dni po finale przemówił Roberto Ayala. - Oczywiście, przepraszam. Z powodu stanowiska, którego zajmuję, nie mogę dopuścić do tego, by uczucia lub to, co się dzieje wokół, zmieniło mój nastrój lub działania. (...) To było bardziej pchnięcie, niż cokolwiek innego. To nie był cios, jak niektórzy mówią. To była reakcja na jego słowa, ale to tyle. Jeśli go zobaczę, oczywiście przeproszę go osobiście - powiedział.

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Te wypowiedzi jednak nie trafiają do Daniego Olmo. Hiszpan zabrał głos w sprawie i jasno stwierdził, że przeprosin nie przyjmuje. - Ktoś, kto mówi, że żałuje, a usprawiedliwia swój cios odpowiedzią na czyjeś słowa, najprawdopodobniej wcale nie odczuwa prawdziwej skruchy, gdyż nie mówi prawdy. To, co nas definiuje, to nie popełniane błędy, a odwaga przyznania się do nich z pokorą - stwierdził, cytowany przez portal klix.ba.

Tak Dani Olmo postrzega rolę piłkarza

Piłkarz FC Barcelony opisał też, co kieruje nim za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. - Kiedy moje dzieci, rodzina, fani, mieszkańcy mojej rodzinnej Terrassy oglądają mecz, chcę, by byli dumni ze sposobu, w jaki rywalizujemy i wygrywamy, ale przede wszystkim z naszego zachowania. My, jako piłkarze, jesteśmy przykładem dla dzieci, dla następnych pokoleń. To wiąże się z wielką odpowiedzialnością - podsumował.

Dani Olmo był kluczowym piłkarzem reprezentacji Hiszpanii w fazie pucharowej. Wyszedł w podstawowym składzie na każde z nich, a w półfinałowym spotkaniu z Francją zanotował asystę przy drugiej bramce. Było to jego drugie finalne podanie w turnieju, gdyż wcześniej z jego zagrania skorzystał Mikel Oyarzabal w meczu fazy grupowej przeciwko Arabii Saudyjskiej