Fabiański z rodziną nie wraca do Polski. To tam chce osiąść na emeryturze

Łukasz Fabiański w wieku 41 lat zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych w sobotni poranek, 25 lipca. Polak przez ostatnie osiem lat bronił barw West Hamu, z którym w 2022/2023 zwyciężył w Lidze Konferencji, bramkarz reprezentował też m.in. Arsenal. W koszulce "Kanonierów" w sezonie 2013/2014 świętował zdobycie Pucharu Anglii. Kibice reprezentacji Polski najbardziej zapamiętają Fabiańskiego z Euro 2016, kiedy był pierwszym bramkarzem w drużynie Adama Nawałki. Biało-czerwoni dotarli wówczas do ćwierćfinału turnieju.

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Wiadomo co Fabiański będzie robić po zakończeniu kariery

Fabiański o swoich planach na przyszłość opowiedział w rozmowie z Jarosławem Kolińskim z WP SportoweFakty. Były reprezentant Polski chciałby pracować jako trener bramkarzy, byłego zawodnika West Hamu szczególnie interesuje praca z młodzieżą.

- Trener bramkarzy jak najbardziej. Sprawia mi to naprawdę ogromną frajdę i też czuję takie zobowiązanie wobec tej następnej generacji młodych bramkarzy, żeby przekazać im to doświadczenie, tę swoją wiedzę, żeby mieli łatwiej na starcie w porównaniu do tego jak my mieliśmy. Mam takie poczucie, że wiele przeżyłem i mam się czym dzielić z tymi młodymi adeptami bramkarstwa. Jest to coś co sprawia mi ogromną frajdę i też będę w tym kierunku się uczył. Jestem w trakcie kursu trenerskiego UEFA B. Mam zamiar to skończyć i swoją edukację kontynuować dalej - podkreślił Fabiański.

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Fabiański zostanie w Londynie po zakończeniu kariery. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca"

Fabiański póki co nie planuje powrotu do Polski. Były reprezentant kraju chciałby osiąść w Londynie, na co kluczowy wpływ ma rozwój i edukacja jego syna.

- Na najbliższy okres czasu chcę osiąść w Londynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca, z edukacji syna, co jest dla nas bardzo istotne. Myślę, że to jest dla nas priorytet. On jest dla nas najważniejszy, to żeby on się dobrze rozwijał - stwierdził były reprezentant Polski.

Łukasz Fabiański rozegrał 376 spotkań na poziomie Premier League. Były bramkarz to 57-krotny reprezentant Polski.