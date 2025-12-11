Spadek, a teraz taka tragedia. Stadion 9-krotnego mistrza kraju stanął w płomieniach

FC Haka to dziewięciokrotny mistrz Finlandii (ostatni tytuł w 2004 r.) oraz 12-krotny triumfator krajowego pucharu (ostatnio w 2005 r.). W minionym sezonie (zakończonym w październiku, gra się tam systemem wiosna-jesień) klub z miasta Valkeakoski zajął 12., najniższe miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej i spadł. To nie odbiło się takim echem jak niedawne wydarzenia ze stadionu.

FC Haka zdruzgotana. Spłonął ich stadion, 15-latek przyznał się do winy

W niedzielę wieczorem na obiekcie Tehtaan kentta, wzniesionym w 1935 r., wybuchł pożar, który, wedle relacji "The Sun", "uszkodził sztuczną murawę boiska i zniszczył całe trybuny". Sprawa jest tym bardziej szokująca, że policja zatrzymała trzech 15-latków, a jeden z nich przyznał się do podłożenia ognia. Jednak unikną poważnych konsekwencji, gdyż wedle fińskiego prawa są za młodzi na odpowiadanie za przestępstwa.

- Nie oszacowaliśmy jeszcze kosztów szkód, ale prawdopodobnie będą one znaczne. Otrzymaliśmy już wiele wsparcia od ludzi i będziemy go nadal potrzebować w przyszłości - powiedział prezes klubu Marko Larsson.

- Takie zachowanie, w którym nie dba się o cudzą własność, jest oburzające. Niestety, taki jest świat. To szokujące, jeśli zdasz sobie sprawę, jak ważne jest Tehtaan kentta w fińskiej piłce nożnej - stwierdził dyrektor wykonawczy Olli Huttunen. Wyjaśnił on, że po działaniach służb trybuna, a właściwie jej pozostałość, będzie musiała zostać zburzona.

Tak będzie się odbudowywać FC Haka. Znani piłkarze pomagają

Po zdarzeniu klub otrzymał wiele wyrazów wsparcia i zapytań o to, jak można mu pomóc. Odpowiedź nadzeszła w środę 10 grudnia. "Aby umożliwić wsparcie, FC Haka utworzy nową społeczność End Grandstand. Trybuna jest otwarta dla wszystkich fińskich kibiców piłki nożnej. Do społeczności można dołączyć, uiszczając jednorazową opłatę członkowską (25 €, 50 € lub 500 €)" - wyjaśniono.

Dla członków nowopowstałej inicjatywy przygotowano coś specjalnego, mianowicie "loterię z wartościowymi koszulkami". Swoje trykoty zgodzili się już na nią przekazać Joel Pohjanpalo i Jesse Joronen, dwa reprezentanci Finlandii występujący w Palermo (Serie B). A to nie wszystko.

"Będzie można znaleźć więcej przedmiotów kolekcjonerskich [...]. Dodatkowo członkowie End Stand otrzymają bilet do Fińskiego Muzeum Piłki Nożnej oraz newsletter z postępami w projekcie odbudowy Haki. Wszyscy członkowie społeczności End Auditorial zostaną zaproszeni jako goście Haka na jeden mecz domowy FC Haka w przyszłym sezonie" - dodano. Nowy sezon w Finlandii ruszy wiosną 2026 r.

