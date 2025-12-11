Była 29. minuta. Wszystkie oczy na Pajor. "Jakie to szczęście"

FC Barcelona na czele tabeli piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Kobieca drużyna Dumy Katalonii wygrała na własnym stadionie 3:1 z Benficą. Jedną z bohaterek spotkania była Ewa Pajor. Polka w 29. minucie otworzyła wynik meczu. Pajor grała do 85. minuty, kiedy została zmieniona przez Martine Fenger. Reprezentantka Polski z dorobkiem czterech goli znajduje się na czele klasyfikacji strzelczyń tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Polska piłka jest najmocniejsza po losowaniach

Zachwyty nad Pajor. "Nigdy nie zawodzi"

Występ Ewy Pajor zrobił duże wrażenie na hiszpańskich dziennikarzach, którzy nie szczędzili pochwał pod adresem Polki.

- Niesamowita. Nigdy nie zawodzi. Otworzyła wynik po świetnym podaniu Alexii - pisze Mundo Deportivo

- Są piłkarki, które potrafią odmienić wynik meczu i takie, które potrafią odmienić cały sezon. Pajor należy do tej drugiej grupy. Potrafi zamienić każdy atak w realne zagrożenie. W meczu z Benficą ponownie była skuteczna, kiedy Barcelona tego najbardziej potrzebowała - dodaje hiszpański Sport

"Jakie to szczęście mieć ją w zespole"

Hiszpański Sport szerzej opisuje również role, jaką Pajor odgrywa w szatni FC Barcelony. Podkreślając profesjonalizm i etykę pracy Polki, która spędziła rok na nauce hiszpańskiego, a nawet katalońskiego, żeby lepiej komunikować się z trenerem i koleżankami z zespołu.

- Pajor zawsze skupia się na drużynie. Barcelona stwarza bardzo dużo sytuacji bramkowych i potrzebuje napastniczki, która potrafi zamienić je na gole. Jest zawodniczką, która potrafi grać pod presją, decyduje o wynikach meczów. Jakie to szczęście mieć ją w zespole - podkreśla hiszpański Sport

Ewa Pajor jest w tym sezonie w doskonałej formie. Polka z 10 golami na koncie jest na czele listy strzelczyń hiszpańskiej Ligi F. Nasza reprezentantka równie dobrze radzi sobie w kobiecej Lidze Mistrzów, gdzie z 4 trafieniami również przewodzi stawce. Dobra gra Pajor przekłada się na postawę Barcelony. Duma Katalonii znajduje się na czele tabeli w Hiszpanii oraz w Lidze Mistrzyń. Następny mecz Barcelony z Polką w składzie już w najbliższą sobotę, o godzinie 15. Rywalem w ligowych rozgrywkach będzie Badalona. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.