Ukraina wybrała stadion na baraże MŚ. Złe wieści dla Polaków

Komitet wykonawczy UAF (Ukraiński Związek Piłki Nożnej) w czwartek 11 grudnia podjął decyzję o wyborze stadionu, na którym reprezentacja Ukrainy rozegra swoje mecze barażowe o awans do Mistrzostw Świata 2026.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski awansuje na mundial? "Zwycięstwa nie wystarczały"

Jednak nie nad Wisłą. Ukraina wybrała Walencję

Na oficjalnej stronie ukraińskiej federacji czytamy, że rozważano kilka różnych obiektów. Ostatecznie zdecydowano się na Estadio Ciutat de Valencia, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa hiszpańskie Levante. Stadion może pomieścić 26 354 widzów.

Tym samym potencjalną arenę zmagań w finale baraży poznali także Polacy, którzy po cichu mogli liczyć na to, że w przypadku gry przeciwko Ukrainie, uda się zmierzyć... w Polsce. Wszystko ze względu na to, że mecze eliminacyjne podopieczni Sierhija Rebrowa rozgrywali w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

Początkowo zresztą to właśnie Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego miał być tym, na którym reprezentacja Ukrainy będzie walczyć o awans na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Po losowaniu jednak UAF doszło do wniosku, że nie chce dawać reprezentacji Polski przewagi trybun.

26 marca 2026 roku w półfinale baraży Ukraina zmierzy się z reprezentacją Szwecji. Finał zaplanowano na 31 marca - tam wygrany tego meczu zagra przeciwko zwycięzcy spotkania Polska - Albania.

Zwycięzca tej ścieżki barażowej na Mistrzostwach Świata trafi do grupy F, gdzie czekają Holandia, Japonia i Tunezja. Finałowy turniej MŚ odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku.