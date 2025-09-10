Ależ wieści ws. Usyka. Tego nikt się nie spodziewał

38-letni Ołeksandr Usyk (24-0, 15 KO) w lipcu tego roku na stadionie Wembley odniósł spektakularne zwycięstwo nad Danielem Duboisem (22-3, 21 KO). Po walce kibice i eksperci długo zastanawiali się z kim mistrz wagi ciężkiej stoczy następny pojedynek. Wiadomo już, że Usyka czeka starcie z rywalem wyznaczonym odgórnie przez federację WBO. Będzie to posiadacz pasa tymczasowego tej organizacji, którym aktualnie jest Nowozelandczyk Joseph Parker.

Ołeksandr Usyk zagra z wielkimi gwiazdami piłki nożnej

Tymczasem Ołeksandr Usyk pojawi się nie tylko na ringu bokserskim, ale też na... boisku piłkarskim. Według informacji ESPN mistrz świata w boksie może wziąć udział w charytatywnym meczu piłkarskim w Portugalii.

Oprócz niego zagrają takie sławy piłki nożnej jak: Brazylijczycy Kaka, Cafu i Roberto Carlos, Anglicy John Terry oraz Michael Owen, Holender Edwin van der Sar, Hiszpan Carles Puyol, Włoch Alessandro Del Piero, Szwed Henrik Larsson oraz Czech Petr Cech.

- Wszyscy pozostali zawodnicy to byli piłkarze, ale kiedy Usyk pyta, czy może grać, mówisz, że tak" – powiedział Rasmus Soymark, założyciel i dyrektor generalny Sport Global.

ESPN dodaje, że Usyk podczas meczu będzie promował własną fundację, która pomaga społeczności na Ukrainie oraz tamtejszej armii. Bokser ma zagrać pierwsze 10 minut meczu.

Mecz odbędzie się 15 września na stadionie Jose Alvalade w Lizbonie.

Usyk to prawdziwy dominator wagi ciężkiej. Ukrainiec pokonywał już Brytyjczyków Daniela Duboisa (dwa razy), Tysona Fury'ego, Anthony'ego Joshuę (po dwa razy) i Derecka Chisorę (raz).

