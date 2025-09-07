To on pokona Usyka? "Wszyscy inni próbowali i ponieśli porażkę"

Ołeksandr Usyk pokonał w lipcu w rewanżu Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został on niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. "Co za noc! Misja ukończona" - napisał zawodnik, który ponownie jest w posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF). Kto będzie kolejnym rywalem 38-latka? - Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - wyznał legendarny Roy Jones Junior.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna burza w Widzewie! Trener wezwany na dywanik. "Groteskowa sytuacja"

David Haye wskazał, kto może pokonać Usyka. "Wszyscy inni próbowali i ponieśli porażkę"

Inne zdanie ma za to inna legenda David Haye. - Wiem, że Usyk jest geniuszem i najlepszym bokserem na świecie, ale jeden człowiek ma największe szanse na pokonanie go - oznajmił, wskazując na Mosesa Itaumę. - Nie mówię, że go pokona, mówię, kto ma największe szanse. Wszyscy inni próbowali i ponieśli porażkę, a on jest młody, szybki, głodny walki i wydaje się mieć silne ręce - wyjaśnił na antenie iFL TV.

Roy Jones Junior uważa jednak, że to zdecydowanie za wcześnie. "Mogliby go wrzucić do piekła, zamiast w mały ogień" - przekazał, dodając, że pięściarz musi być prowadzony w odpowiednim tempie. Nie chciałby, żeby Itauma został rzucony "wilkom na pożarcie", gdyż to mogłoby znacząco zaszkodzić jego karierze.

Haye podkreślił za to, że Usyk nie jest naturalnym zawodnikiem wagi ciężkiej. - To muskularny, szybki zawodnik i naprawdę dobry wojownik, ale ciosy, którymi zadaje Moses, posadziłyby na deski każdego naturalnego zawodnika wagi ciężkiej. Pokazał, jak jest silny, pokonując z dużą łatwością Whyte'a - przyznał, deklarując, że Brytyjczyk może mieć nawet mocniejszy cios niż Wołodymyr Kłyczko

Sam Usyk chce teraz odpocząć, natomiast ujawnił, że nie wyklucza rewanżowego starcia. - Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker - przekazał. - Słuchaj, nie mogę teraz powiedzieć, bo chcę wrócić do domu. Do żony, do rodziny - tłumaczył.

Mimo że wyzwanie rzucił mu zarówno Chisora, jak i Jarrel Miller, to Ukrainiec zmierzy się finalnie z rywalem wyznaczonym odgórnie przez federację WBO. Będzie to posiadacz pasa tymczasowego tej organizacji, którym aktualnie jest Nowozelandczyk Joseph Parker. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU