Fame MMA szykuje prawdziwą bombę. "Ludzie nie uwierzą"

- Byłem przygotowany dobrze, nie ma co szukać, co zrobiłem źle. Dostałem lufę i po herbacie. To jest waga ciężka. Moja przygoda kończy się z FAME. Jestem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom. Dziękuję FAME, wszystkim sponsorom. Siedziałem w domu w Stanach Zjednoczonych i nic nie robiłem. Mieliśmy przygodę. Najważniejsze, że jestem zdrowy, głowę mam dobrą. Trzeba zająć się Dorotką i domem - zapowiedział Tomasz Adamek po porażce z Roberto Soldiciem na gali FAME MMA 27. Tak więc wydaje się, że dość krótka przygoda pięściarza z federacją freak-fightową dobiegła końca i uda się on na emeryturę. Nie ulega wątpliwości, że 48-latek był ostatnio jedną z największych gwiazd FAME MMA, ale to nie oznacza, że po jego odejściu federacja osiądzie na laurach. Wręcz przeciwnie.

Pracownik FAME MMA ujawnia. Oto kto ma przejść do federacji. "Mało kto się spodziewa"

Okazuje się, że włodarze mają w planach wielki ruch i chcą sprowadzić naprawdę znaną postać ze świata sportów walki. Ba, rzekomo to osoba, która walczy dla najlepszej organizacji MMA na świecie. Ujawnił to we "Freak Show" na Kanale Sportowym pracownik FAME, czyli "Admin FAME". - W kolejce mamy jedno tak potężne nazwisko z federacji UFC, że jak ono wejdzie na nagłówki polskich gazet, to ludzie nie uwierzą - wypalił, czym z pewnością maksymalnie rozbudził ciekawość kibiców. Mimo wszystko nie ujawnił nazwiska. Ta osoba zawalczy w 2026 roku.

- W tym roku uznaliśmy, że dosyć spektakularnych nazwisk, ale na pierwszej gali przyszłego roku poza Soldiciem będzie jedno tak duże nazwisko ze stajni UFC, że myślę, że mało kto się spodziewa, że ktoś taki mógłby przyjść do FAME. To już będzie naprawdę przebicie sufitu. O tym będą mówili wszyscy, bo wszyscy wiedzą, kim on jest - zapowiadał. Tak więc pozostaje nam czekać na oficjalne ogłoszenie. To powinno się pojawić w najbliższych tygodniach. Odchodzi jedna legenda sportów walki - Adamek - a najwyraźniej pojawi się kolejna.

Soldić zawalczy jeszcze na gali FAME MMA?

Słowa Admina mogą też sugerować, że Soldić na nieco dłużej zwiąże się z FAME, bo wydawało się, że opuści szeregi polskiej federacji freak-fightowej już teraz. W końcu wyzwał do walki Jake'a Paula. Wyzwanie Chorwatowi rzucił natomiast Mateusz "Don Diego" Kubiszyn i to starcie na gali FAME odbyć by się mogło. Na decyzję w sprawie przyszłości Soldicia musimy jednak poczekać. Teraz włodarze zaciekawili kibiców inną postacią.

